Berlin - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer warnt vor harten US-Reaktionen, sollte die Bundesregierung Streamingdienste wie Netflix per Gesetz zu Investitionen in Deutschland verpflichten, wie von der SPD vorgeschlagen.



"Ein Gesetz, das Zwangsinvestitionen einfordert, hätte vier Probleme", sagt Weimer dem "Stern". Es hätte hohe Bürokratiekosten zur Folge, wäre ein massiver Markteingriff, gegen den mehrere wichtige Akteure bereits Klage angekündigt hätten. Europarechtlich sei ein Gesetz nur für Deutschland ebenfalls schwierig. "Viertens würde ein Zwangsinvestitionsgesetz den Handelskonflikt mit den USA deutlich verschärfen. Die amerikanische Regierung hat das bereits deutlich gemacht", warnte Weimer.



Weimer forderte die SPD auf, seinen Vorschlag mitzugehen, Streamer freiwillig zu höheren Investitionen in den deutschen Filmstandort zu bewegen. "Deutschland kann international auf Hollywood-Niveau mitspielen", sagte er. Er wolle die "schwer leidende deutsche Filmwirtschaft" schnell wieder auf die Beine bringen. "Auf beiden Seiten des Atlantiks will man wirtschaftlich erfolgreich sein, da braucht es bitte kein erneutes handelspolitisches Armdrücken."



Der Kulturstaatsminister erwartet nun zeitnah eine Einigung in der Koalition. "Es gibt aus dem Parlament einen Kompromissvorschlag", sagte er. Zur Mitte der Legislatur solle evaluiert werden, ob die freiwillig zugesagten Investitionen auch wirklich fließen würden. "Falls nicht, käme das Gesetz wieder auf die Tagesordnung." Er sei für diesen Kompromiss, so Weimer. "Wir werden gewiss in wenigen Wochen eine Lösung gefunden haben."





© 2025 dts Nachrichtenagentur