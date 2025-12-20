Sony übernimmt für 390 Millionen Euro die Mehrheit an der Peanuts-Marke und hält nun 80 Prozent der Anteile. Der Deal stärkt Sonys IP-Portfolio im globalen Wettbewerb und soll vor allem das Streaming- und Lizenzgeschäft befeuern. WildBrain nutzt den Verkauf zur Schuldenfreiheit und fokussiert sich künftig auf eigene Marken und Digitalgeschäft.Japan greift zu: Peanuts wechseln mehrheitlich den Besitzer Mit einem Investment von 390 Millionen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.