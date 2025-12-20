Sony übernimmt für 390 Millionen Euro die Mehrheit an der Peanuts-Marke und hält nun 80 Prozent der Anteile. Der Deal stärkt Sonys IP-Portfolio im globalen Wettbewerb und soll vor allem das Streaming- und Lizenzgeschäft befeuern. WildBrain nutzt den Verkauf zur Schuldenfreiheit und fokussiert sich künftig auf eigene Marken und Digitalgeschäft.Japan greift zu: Peanuts wechseln mehrheitlich den Besitzer Mit einem Investment von 390 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
