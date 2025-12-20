Thyssenkrupp Nucera (ISIN: DE000NCA0001) konnte in der vergangenen Woche eine beeindruckende Kurssteigerung von 15,09 Prozent verbuchen. Damit war das Unternehmen aus Dortmund der klare Top-Performer im SDAX. Am Ende des Handels am Freitag schloss die Aktie bei 9,04 Euro. Das Wochenhoch wurde im Tagesverlauf mit 9,085 Euro am Handelsplatz Xetra erreicht.Status und EmpfehlungAktuell ist die Aktie von Thyssenkrupp Nucera eine laufende Empfehlung von ...

