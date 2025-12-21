ZenaTech schafft die Basis für nachhaltiges Wachstum im US-Verteidigungsmarkt

Anzeige / Werbung

ZenaTech Inc., ein auf Drohnen- und KI-Technologien spezialisiertes Unternehmen, gibt in einem aktuellen Update einen klaren Fahrplan für den Ausbau seiner Verteidigungsaktivitäten in den USA vor. Im Fokus steht die Tochtergesellschaft ZenaDrone, die 2026 mit Vor-Ort-Vorführungen bei Regierungsbehörden sowie geplanten Piloteinsätzen verstärkt in den US-Militärmarkt einsteigen will. Ziel ist es, sich frühzeitig als vertrauenswürdiger Anbieter im Beschaffungsprozess des Verteidigungsministeriums zu positionieren.

Dabei setzt das Unternehmen auf eine Kombination aus technischer Demonstration und strategischen Investitionen. Mit geplanten Feldtests und Pilotprogrammen will ZenaDrone das Potenzial seiner skalierbaren, KI-gestützten Drohnenlösungen für sicherheitsrelevante Missionen unter Beweis stellen. Der Schwerpunkt liegt auf Technologien, die auf wechselnde Prioritäten im Bereich nationale Sicherheit abgestimmt sind - ein Ansatz, der als gut durchdacht und diszipliniert beschrieben wird.

Wachsende Nachfrage nach US-gefertigten Drohnensystemen

ZenaTech reagiert mit einem mehrgleisigen Ansatz auf die steigende Nachfrage nach in den USA entwickelten unbemannten Luftsystemen. Die geplanten Anwendungen reichen von Aufklärung und Überwachung über Bestandsmanagement bis hin zu Notfalleinsätzen. Dabei zielt das Unternehmen klar auf Ausschreibungen des US-Verteidigungsministeriums und weiterer Bundesbehörden.

Um diesen Zielmarkt systematisch zu erschließen, hat ZenaTech seine US-Präsenz deutlich ausgebaut. Neben verstärkten Aktivitäten bei Regierungsstellen steht die Eröffnung eines neuen Büros in der Hauptstadtregion Washington, D.C. im Mittelpunkt. Diese strategische Positionierung im Herzen des Verteidigungsapparats soll eine enge Abstimmung mit militärischen Entscheidungsträgern und Beschaffungsstellen ermöglichen. Gleichzeitig werden zentrale Führungspositionen im Bereich Geschäftsentwicklung, Akquise und Programmmanagement besetzt - ein klares Signal für das angestrebte Umsatzwachstum im Verteidigungssektor.

Produktionsstandort in Arizona: Drohnenfertigung nach NATO-Standards

ZenaTech geht zudem den nächsten Schritt in Richtung lokalisierter Fertigung. In Mesa, Arizona, entsteht eine neue Drohnenmontage- und Testeinrichtung, die bereits im ersten Quartal 2026 betriebsbereit sein soll. Hier sollen Drohnenlösungen gefertigt werden, die den Standards der USA und der NATO entsprechen. Mit diesem Schritt bekräftigt das Unternehmen sein Bekenntnis zu NDAA-konformen Technologien "Made in America" - ein zunehmend wichtiger Aspekt im Rahmen staatlicher Beschaffungen.

Auch im Bereich Künstliche Intelligenz verfolgt ZenaTech ambitionierte Ziele: Mit der Gründung von Zena AI, Inc. in Baton Rouge (Louisiana) wird gezielt in Forschung und Entwicklung investiert. Das neue Zentrum fokussiert sich auf KI-gesteuerte Autonomieanwendungen, darunter Mehrdrohnen-Koordination, Echtzeitanalysen und autonome Navigation - Fähigkeiten, die besonders im Verteidigungs- und Heimatschutzbereich gefragt sind.

Drei Drohnenplattformen für unterschiedliche Einsatzszenarien

Aktuell umfasst das ZenaDrone-Portfolio drei unterschiedliche Drohnentypen, die sich in verschiedenen Test- und Zertifizierungsphasen befinden. Im Mittelpunkt steht die ZenaDrone 1000 - eine robuste VTOL-Drohne mit 40 Kilogramm Nutzlastkapazität. Sie ist für vielfältige militärische Aufgaben konzipiert - vom Frachttransport über ISR-Missionen bis zum Grenzschutz. Eine gasbetriebene Variante für längere Flugdauer ist in der Entwicklung. Erste Tests wurden bereits durch die US-Luftwaffe und die Navy Reserve durchgeführt.

Für Indoor-Anwendungen wie Lagerlogistik und Sicherheit setzt ZenaDrone auf die IQ Nano - eine besonders kompakte Lösung, die auch für den autonomen Einsatz in Schwärmen geeignet ist. Ergänzt wird das Angebot durch die IQ Square, die sich für Infrastrukturinspektionen, Kartierungen und militärische Aufklärung im Nahbereich eignet.

ZenaDrone zielt auf strategische Partnerschaften und Großaufträge

Die US-Militärbeschaffung folgt einem klar strukturierten Ablauf: vom Erstkontakt über technische Vorführungen bis zur Entwicklung von Prototypen und schließlich zur Vergabe von Großaufträgen. ZenaDrone will sich in diesem Prozess als verlässlicher Partner etablieren, der mit innovativen und sicherheitsorientierten Lösungen den Bedarf der US-Regierung passgenau adressiert.

Mit klaren Investitionen in Technologie, Fertigung und Standortentwicklung bringt sich das Unternehmen in Stellung für ein wachsendes Verteidigungsgeschäft. Die Weichen für 2026 sind gestellt - und mit jeder weiteren Vorführung rückt ZenaTech näher an konkrete Auftragschancen heran.

