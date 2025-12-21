De.mem meldet Rekordzahlen - Übernahme bringt zusätzliches Potenzial

Anzeige / Werbung

Das australische Wasseraufbereitungsunternehmen De.mem hat mit seinen Quartalszahlen zum dritten Quartal 2025 ein weiteres Mal den positiven Trend bestätigt. Die Zahlungseingänge beliefen sich auf rund 7,81 Millionen AUD - das zweitbeste Ergebnis der Firmengeschichte. Mehr als 90 Prozent des Umsatzes stammen aus wiederkehrenden Erlösen. Dieses Geschäftsmodell sorgt für stabile Einnahmen und kontinuierliches Wachstum. De.mem-CEO Andreas Kröll betonte, dass die Effekte aus der kürzlich erfolgten Übernahme von Core Chemicals in den vorliegenden Zahlen noch gar nicht berücksichtigt seien.

Rekordserie bei Zahlungseingängen ungebrochen

Seit 26 Quartalen in Folge steigen die Zahlungseingänge im Vergleich zum jeweiligen Vorjahreszeitraum. Über sechs Jahre hinweg ergibt sich daraus eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von rund 24 Prozent. Im zurückliegenden Zwölfmonatszeitraum erwirtschaftete De.mem (ISIN: AU000000DEM4) zudem einen positiven operativen Cashflow von rund 1,2 Millionen AUD. Die Zahlen unterstreichen das nachhaltige Wachstum des Unternehmens und liefern ein solides Fundament für die kommenden Entwicklungen.

Wachstumsschub durch Übernahme im Goldsektor

Durch die Übernahme von Core Chemicals verändert sich das Gesamtbild nun deutlich. Das auf den Goldsektor spezialisierte Unternehmen steuerte im Geschäftsjahr 2025 rund 4 Millionen AUD Umsatz und einen Gewinn vor Steuern in Höhe von 730.000 AUD bei. Für das kommende Jahr wird ein Wachstum von 25 Prozent erwartet - noch ohne Berücksichtigung möglicher Synergien. Im Pro-forma-Zeitraum bis Juni 2025 weist die fusionierte Gruppe ein EBITDA von rund 1,6 Millionen AUD aus.

De.mem geht davon aus, dass die Transaktion das Unternehmen in die Position versetzt, von den zunehmenden Investitionen der Goldproduzenten in Förder- und Wasseraufbereitungslösungen zu profitieren. Aktuell notiert der Goldpreis bei über 4.000 US-Dollar pro Unze - nahe dem Allzeithoch. Core Chemicals fügt sich laut Unternehmensangaben als kosteneffiziente und strategisch sinnvolle Ergänzung in das bestehende Portfolio ein.

Positive Analystenstimmen stützen den Ausblick

Firmenchef Andreas Kröll blickt zuversichtlich in die Zukunft: "Wir sind weiterhin auf Kurs, um 2025 ein Rekord-Gesamtjahresergebnis zu erzielen." Unterstützt wird dieser Optimismus durch die starke Entwicklung der wiederkehrenden Umsätze, die gute Performance an den australischen Standorten und die steigende Nachfrage aus dem Goldsektor.

Auch die Analysten von Veritas heben in ihrer jüngsten Bewertung hervor: "Wir glauben, dass die verbesserte Finanzkraft des Unternehmens ihm die notwendigen Ressourcen und das nötige Selbstvertrauen verschaffen, um diese etwas größeren Projekte zu gewinnen, und dieser Trend wird sich weiter verbessern." Bereits jetzt wurden zwei neue Projektaufträge mit einem Volumen von rund 1 Million AUD bekannt gegeben.

Mit Zahlungseingängen von 23,5 Millionen AUD in den ersten neun Monaten 2025 und einem bereinigten EBITDA von 1,1 Millionen AUD übertrifft De.mem (ISIN: AU000000DEM4) sogar die ursprünglichen Prognosen der Analysten. Diese hatten lediglich mit 822.000 AUD EBITDA für das Gesamtjahr gerechnet. Fazit der Veritas-Analyse: "Auch hier mussten wir unsere Prognose erfreulicherweise nach oben korrigieren. Dabei kommen die positiven Auswirkungen aus der Übernahme von Core Chemicals noch hinzu."

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

Enthaltene Werte: AU000000DEM4