Am vergangenen Montag wurde, der von RuMaS festgelegte Einstiegskurs erreicht, eine positive Kursentwicklung lässt aktuell noch auf sich warten. Die Aktie verbleibt weiterhin in der Trading-Liste, wobei der zuvor genannte mentale Stoppkurs beibehalten wird.Entwicklung der Schott Pharma Aktie und Hinweis vom letzten SonntagDie Aktie befindet sich bereits seit längerer Zeit unter intensiver Beobachtung. Seit Juni hat sich der Kurswert des Unternehmens ...

