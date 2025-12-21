Einige neue Leser mögen sich wundern, warum wir einen "Treffer ohne Gewinn" vermelden. Dies ist jedoch leicht zu erklären: Unsere Trading-Strategie basiert auf klar definierten Einstiegskursen, die ausschließlich unseren Abonnenten bekannt gegeben werden. Seit mehreren Jahren erzielen wir mit der RuMaS Trading-Strategie beachtliche Erfolge, was uns durch das positive Feedback unserer Leser bestätigt wird. Unsere Strategie wird offensichtlich angenommen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS