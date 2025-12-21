Unterföhring (ots) -21. Dezember 2025. Ein glanzvoller Abend. Ein glänzendes Duell. Und ein strahlender Gewinner. Riccardo Simonetti beschenkt sich kurz vor dem Fest selbst mit 100.000 Euro. Vier Tage vor Heiligabend verhelfen ihm 2 Gramm im entscheidenden Spiel 12 "Halbieren" gegen Sylvie Meis zum Sieg bei "Schlag den Star". Um 0:39 Uhr steht der Entertainer in der 99. Ausgabe der Show mit 69:9 Punkten im Konfettiregen.Mit 9,8 Prozent Marktanteil ist "Schlag den Star" die stärkste Show am Samstagabend in der in der ProSieben-Senderzielgruppe (14-49 J.). Insgesamt schalten 4,36 Millionen Menschen (Netto-Reichweite Z. ab 3 J.) ein.Nach seinem Sieg findet Riccardo Simonetti lobende Worte für seine Kontrahentin: "Ich war im Vorfeld sehr nervös, da ich die vergangenen Tage sehr viel mit meiner Lebensmittelvergiftung zu tun hatte. Da dachte ich schon: 'Wie soll ich nur so eine anspruchsvolle Show schaffen?' Ich bin dann aber trotzdem mit einem guten Gefühl rein gegangen, weil Sylvie und ich zwar Freunde sind, sie aber mindestens genauso ehrgeizig ist wie ich. Ich wusste, dass ich eine würdige Gegnerin habe und wirklich alles geben kann und keine Samthandschuhe anziehen muss -die wurden auch relativ schnell ausgezogen. Es hat mega viel Spaß gemacht!"Sylvie Meis freut sich nach ihrer Niederlage mit ihrem Freund: "Ich habe es richtig genossen, die Show mit meinem richtig guten Freund Riccardo zu machen. Ich hatte das Gefühl, dass ich ganz, ganz knapp dran war, viele Spiele zu gewinnen und bin stolz auf meine Leistung. Es tut trotzdem ein bisschen weh. Ich hatte das Glück heute Abend nicht auf meiner Seite. Ich muss Riccardo ein riesiges Kompliment machen, er hat sehr, sehr gut performt.Sylvie Meis (47) gegen Riccardo Simonetti (32) - das Spiele-ProtokollSpiel 1 - PflasterketteKlebriger Duell-Auftakt: Die Gegner müssen einzelne Pflaster vom Papier befreien und zu einer ein Meter langen Kette verknüpfen. Riccardo führt mit 1:0.Spiel 2 - Promis von hintenJetzt ist Kombinationsgabe gefragt: Auf dem Screen erscheinen Prominente - allerdings nur von hinten. Nach 13 Bildern behält der Entertainer die besseren Nerven und holt sich knapp den Sieg: 3:0.Spiel 3 - Nüsse sortierenVorweihnachtliche Feinarbeit unter Zeitdruck: Fünf Nusssorten müssen in exakt vorgegebener Reihenfolge umgefüllt werden. Jeder Fehler bedeutet einen Neustart. Nach drei Durchgängen entscheidet Riccardo auch dieses Spiel für sich: 6:0.Spiel 4 - Bumper DuellAction in der Outdoor-Arena: Mit Bumper Cars jagen die Gegner zufällig aufleuchtende Kontaktflächen. Obwohl Sylvie keinen Führerschein hat, beweist sie die bessere Fahrstrategie und holt sich verdient die ersten Punkte. Sie verkürzt auf 6:4.Spiel 5 - CurlingTaktik statt Tempo: In zwei Sätzen versuchen die Gegner vier Curling-Steine möglichst weit ins House zu bringen. Sylvie hat etwas mehr Glück und gewinnt. Damit dreht die Moderatorin das Spiel und geht mit 9:6 in Führung.Spiel 6 - AdventskalenderJetzt ist die Merkfähigkeit gefragt: 24 Geschenke, 24 Türchen. Nach der Einprägphase müssen die Adventskalender-Geschenke innerhalb von zwei Minuten korrekt zugeordnet werden. Riccardo beweist das bessere Erinnerungsvermögen, gewinnt souverän und führt wieder mit 12:9.Spiel 7 - JahresrückblickZeitreise durch das Jahr: Zu zehn Ereignissen müssen Tag und Monat genannt werden. Riccardo liegt näher an den richtigen Daten, holt sich knapp die Punkte und baut seinen Vorsprung auf 19:9 aus.Spiel 8 - Ballon-BecherGeschicklichkeit Bal(l)ance: Zehn Becher müssen mithilfe eines Luftballons einzeln zur Zielposition gebracht und ineinander gestapelt werden. Nach zwei Durchgängen beweist Riccardo im spannenden Finish mehr Puste und holt sich die wertvollen Punkte: 27:9.Spiel 9 - KerzenturmZitterpartie: Sechs Kerzen müssen zu einem stabilen Turm gestapelt werden. Zwei Durchgänge entscheiden über Sieg und Niederlage. Riccardo hat das berühmte Quäntchen Glück und gewinnt. 36:9.Spiel 10 - Blamieren oder kassierenQuiz-Klassiker mit Risiko: Comedienne Tahnee stellt 13 Fragen, jeder Fehler schenkt dem Gegner einen Punkt. Aber erst mit der Schätzfrage entscheidet sich das Spiel und Riccardo liegt nun mit 46:9 vorn.Spiel 11 - KartenhalterFeingefühl erwünscht: Spielkarten werden abwechselnd über den Tisch in Halter geflitscht. Wer zuerst drei von fünf Haltern belegt, gewinnt den Durchgang. Riccardo entscheidet zuerst die drei Durchgänge für sich: 57:9.Spiel 12 - HalbierenMatchball-Spiel für Riccardo, in dem Präzision zählt: Verschiedene Formen müssen möglichst exakt in zwei gleiche Hälften geteilt werden. Der Entertainer halbiert besser und gewinnt um 00:39 Uhr nach viereinhalb Stunden mit 69:9 Schlag den Star und nimmt die 100.000 Euro mit nach Hause.Bildmaterial aus der Show und das Spieleprotokoll stehen ab sofort auf Schlag den Star (ProSieben) (https://www.picdrop.com/joyn/shows/schlagdenstar) zur Verfügung.Basis: Marktstandard BewegtbildQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 21.12.2025 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Pressekontakt:Katrin DietzContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1154email: katrin.dietz@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneProSiebenEin Unternehmen derSeven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6183788