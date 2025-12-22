Textron Aviation Defense LLC, ein Unternehmen der Textron Inc. (NYSE:TXT), hat heute den ersten Liefervertrag für das integrierte Trainingssystem Beechcraft T-6JP Texan II an die japanische Luftverteidigungskräfte (JASDF) in Zusammenarbeit mit Kanematsu Corporation unterzeichnet. Der erste Vertrag beinhaltet zwei Flugzeuge vom Typ Beechcraft T-6JP Texan II sowie Schulungsunterlagen für Fluglehrer und Flugzeugwartungstechniker. Die Auslieferung der ersten beiden Flugzeuge ist für das Jahr 2029 vorgesehen. Mit dem Abschluss weiterer Verträge wird gerechnet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251221493569/de/

Entwickelt und gefertigt wird die Beechcraft T-6 Texan II von Textron Aviation Defense LLC, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Textron Aviation Inc.

"Dieser Vertrag ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung der Fähigkeiten Japans im Bereich der Pilotenausbildung der nächsten Generation", betont Travis Tyler, President und CEO bei Textron Aviation Defense. "Wir empfinden es als Ehre, die japanischen Luftverteidigungskräfte mit einem bewährten, interoperablen Trainingssystem unterstützen zu dürfen, das das Vertrauen von Luftwaffen weltweit genießt und auf die Anforderungen der japanischen Missionen für die kommenden Jahrzehnte zugeschnitten ist."

Mit mehr als 1.000 Flugzeugen im Einsatz und über fünf Millionen Flugstunden ist die T-6 Texan II das weltweit am häufigsten eingesetzte integrierte Trainingssystem. Mit Japan wird die Pilotenausbildung nun in 15 Ländern von Teilnehmern aus 40 Ländern an zwei NATO-Flugschulen und in mehreren Teilen der US-Streitkräfte unterstützt.

Die Entscheidung der japanischen Luftverteidigungskräfte für die Plattform Beechcraft T-6 Texan II ist Ausdruck des Vertrauens in die militärischen Trainingssysteme von Textron Aviation Defense.

Über die Beechcraft T-6 Texan II

Die Beechcraft T-6 Texan II ist der weltweit führende Militärflugtrainer. Gestützt auf eine Erfahrung von rund 95 Jahren und die Auslieferung von mehr als 255.000 Flugzeugen weltweit ermöglicht die Texan II dank ihrer niedrigen Anschaffungs-, Betriebs- und Wartungskosten den Luftstreitkräften rund um die Welt eine schnelle Ausbildung ihrer Piloten. Mit einer Flotte, die mehr als viermal so groß ist wie die des nächstgrößten Wettbewerbers, ist die Flugzeugfamilie Beechcraft T-6 Texan II seit mehr als 20 Jahren das weltweit führende integrierte Trainingssystem (ITS). Der Texan II profitiert von einer aktiven Produktionslinie mit einem branchenführenden Manufacturing Readiness Level (MRL) von 10 sowie einer zuverlässigen Lieferkette.

Über Textron Aviation Defense LLC

Mit seiner Tradition von Tausenden bewährten integrierten Trainingssystemen von Beechcraft und Cessna, die seit dem Zweiten Weltkrieg im Kernland Amerikas hergestellt und für den Einsatz vorbereitet werden, ist Textron Aviation erste Wahl für Militärkunden, die Luftfahrtlösungen für ihre kritischen Missionen benötigen. Als Anbieter des weltweit führenden militärischen Flugtrainers rüstet Textron Aviation Defense Streitkräfte rund um die Welt aus und ist führend bei niedrigen Anschaffungs-, Wartungs- und Ausbildungskosten. Die mehr als 1.000 Flugzeuge der Beechcraft T-6 Texan II-Flotte haben seit 2001 mehr als fünf Millionen Flugstunden in zwei NATO-Militärflugschulen und fünfzehn Ländern absolviert. Textron Aviation Defense ist eine Tochtergesellschaft von Textron Aviation Inc. Weitere Informationen finden Sie unter www.defense.txtav.com.

Über Textron

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit für seine leistungsstarken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems bekannt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.textron.com.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können Umsatzprognosen, Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht auf historischen Tatsachen basierende Angaben enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen, darunter die Wirksamkeit von Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen zur Entwicklung neuer Produkte oder unvorhergesehene Ausgaben oder Verzögerungen im Zusammenhang mit der Einführung bedeutender neuer Produkte oder Programme sowie Risiken im Zusammenhang mit Verträgen mit der US-Regierung, wie in unseren bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen beschrieben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251221493569/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Doug Scott

+1.316.347.0116

dscott2@txtav.com

txtav.com