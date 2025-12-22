Die jüngsten Kurskorrekturen bei führenden Unternehmen aus den Schlüsselsektoren kritische Rohstoffe und Verteidigungstechnologie eröffnen nun einen strategischen Einstiegspunkt. Dieser Rücksetzer bietet die Chance, von etablierten und laufenden Megatrends zu profitieren, ohne das Bedauern die frühe Phase verpasst zu haben. Wir analysieren das konkrete Potenzial von dem Wolframproduzenten Almonty Industries, dem deutschen Rüstungsgiganten Rheinmetall und dem US-Technologieführer RTX.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 inv3st.de