Einstufung von GBC AG zu Mexedia S.p.a. SB Unternehmen: Mexedia S.p.a. SB ISIN: IT0005450819 Anlass der Studie: Research Report (Initial Coverage) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 50,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2026 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Mexedia neu aufgestellt: Normalisierung des Wholesale-Geschäfts und Rückkehr zur Profitabilität ab 2026 Mexedia S.p.A. Società Benefit ist ein international tätiger Telekommunikations-Wholesaleanbieter mit Fokus auf globale Sprach- und SMS-Terminierungsdienste. Das Unternehmen routet Traffic für Telekommunikations-Carrier, VoIP-Anbieter und Messaging-Aggregatoren über sein Interkonnektionsnetzwerk und kombiniert dabei fundierte Routing-Expertise mit langjährig gewachsenen Lieferantenbeziehungen, um wettbewerbsfähige und verlässliche Terminierungskapazitäten sicherzustellen. Nach den im Jahr 2024 aufgetretenen Störungen infolge von Working-Capital-Engpässen und dem daraus resultierenden Rückgang der Volumina hat Mexedia die kommerzielle Kontinuität wiederhergestellt und die operative Kapazität neu aufgebaut, die zur Unterstützung der zentralen Wholesale-Volumina erforderlich ist. Die deutliche Erholung im ersten Halbjahr 2025 zeigt, dass die Geschäftsgrundlagen weiterhin intakt sind. Gleichwohl ist das Jahr 2025 weiterhin als Übergangsjahr zu betrachten. Trotz der operativen Erholung erwarten wir, dass der Konzern im Geschäftsjahr 2025 auf Nettoebene klar defizitär bleibt, mit einem prognostizierten Nettoverlust von 12 Mio. Euro. Dies reflektiert die Nachlaufeffekte des Jahres 2024, erhöhte Finanzierungskosten sowie den zeitlichen Bedarf für eine vollständige Normalisierung der Traffic-Volumina. Strategisch konzentriert sich Mexedia klar auf das Kerngeschäft im Wholesale-Carrier-Segment, in dem der Konzern von seiner internationalen Reichweite, diversifizierten Interkonnektionsstrukturen und spezialisierten Routing-Fähigkeiten profitiert. Die Prioritäten des Managements liegen auf der Wiederherstellung einer nachhaltigen Cash-Generierung, der Stärkung der finanziellen Disziplin sowie der Verbesserung der operativen Hebelwirkung im Zuge der Normalisierung der Verkehrsvolumina. Zwar beobachtet der Konzern weiterhin selektiv mögliche Chancen zur Stärkung seiner Position innerhalb der Wertschöpfungskette der Telekommunikation, jedoch werden im aktuellen operativen Umfang und in den Finanzprognosen keine Akquisitionen oder sonstigen anorganischen Transaktionen unterstellt. Der in diesem Bericht dargestellte Ausblick basiert ausschließlich auf dem eigenständigen Erholungspfad der bestehenden Geschäftsaktivitäten. Jüngste Veränderungen im Führungsteam, einschließlich der Ernennung des neuen CEO, unterstreichen den Fokus des Managements auf operative Umsetzung, finanzielle Disziplin und die Wiederherstellung stabiler Cashflows. Mit einem verschlankten Organisationsmodell, verbesserter Transparenz über Traffic-Volumina und einer strikteren Kostenstruktur ist Mexedia gut positioniert, um die Margen im Verlauf des Jahres 2025 zu stabilisieren und ab 2026 in eine Phase nachhaltiger Profitabilität überzugehen. Unsere DCF-Bewertung ergibt ein Kursziel von 50,00 Euro je Aktie, was im Vergleich zum aktuellen Kursniveau ein erhebliches Aufwärtspotenzial darstellt. Wir sind der Ansicht, dass der Markt Mexedia weiterhin primär auf Basis der Volatilität der Vergangenheit bewertet und die sich verbessernden Fundamentaldaten sowie das mittelfristige Ertragspotenzial noch nicht angemessen reflektiert. Vor dem Hintergrund einer zunehmend fokussierten Strategie, sich erholender Margen und der Rückkehr zu Wachstum nehmen wir die Coverage mit einer Kaufen-Empfehlung auf.



