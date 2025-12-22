Die Dürr AG hat ihre Prognose für den freien Cashflow für das Geschäftsjahr 2025 von 0-50 Mio. EUR auf 100-200 Mio. EUR angehoben und die Erwartungen an die Nettoverschuldung zum Jahresende verbessert. Dies ist auf starke Kundenanzahlungen im vierten Quartal, aufgeschobene cash outflows ins Geschäftsjahr 2026 und den Erlös aus dem Verkauf des Geschäftsbereichs Umwelttechnik zurückzuführen. Während die headline Verbesserung des Cashflows die Bilanz erheblich stärkt und das finanzielle Risiko reduziert, ist der Anstieg weitgehend zeitlich bedingt und zeigt keine strukturelle Verbesserung der zugrunde liegenden Rentabilität oder Cash-Umwandlung an. Es gibt keine Änderung der operativen Prognose, und die Bedingungen der Endmärkte bleiben gemischt, insbesondere im Bereich Automotive und industrielle Automation. Daher bleiben unsere Gewinnprognosen und die Bewertung unverändert. Wir bekräftigen unser BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von 31,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/duerr-ag
