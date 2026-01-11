Der Maschinen- und Anlagenbauer Dürr setzt seinen im November begonnenen Aufwärtstrend weiterhin fort. In dieser Woche konnte die Aktie mit 23,85 Euro ein neues Verlaufshoch markieren. Bereits am 28. Dezember wurde von uns ein Einstieg vorgeschlagen, wobei wir betonten, dass die technischen Indikatoren - insbesondere das Momentum und der Relative-Stärke-Index (RSI) - positive Signale lieferten. Beide Indikatoren befanden sich im grünen Bereich und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
