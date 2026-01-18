Die Aktie von Dürr rückt immer stärker in den Fokus der Börsianer. Mit einer beeindruckenden Performance, die von Analysten und Investoren genau beobachtet wird, zeigt sich das Unternehmen in bester Verfassung. Die jüngsten Einschätzungen sprechen eine deutliche Sprache: Die Mehrheit der Analysten empfiehlt den Kauf - und das Potenzial nach oben scheint beträchtlich. Zwischen Kurszielen von 22,50 Euro und 40,00 Euro erwarten die Experten zum Teil ...

