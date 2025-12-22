5 KI-Kracher | Musk siegt vor Gericht, Baidu zieht es nach London & Schaeffler
|Aktuelle Nachrichten
|12:31
|Baidu to bring robotaxi services to London via Uber and Lyft
|12:15
|Baidu-Offensive in London: Robotaxis kommen 2026 via Uber und Lyft nach Großbritannien
|BEIJING, China (IT-Times) - Der chinesische Internetkonzern Baidu weitet sein Robotaxi-Geschäft in Europa aus und bringt zusammen mit Uber und Lyft selbstfahrende Autos nach Großbritannien. Baidu Inc....
|11:54
|5 KI-Kracher | Musk siegt vor Gericht, Baidu zieht es nach London & Schaeffler
|11:29
|Uber, Lyft to test Baidu robotaxis in UK from next year
|11:06
|Uber, Lyft Team Up With Tesla Robotaxi Rival Baidu's Apollo Go In The UK
|Aktuelle Nachrichten
|11:57
|Schaeffler baut Rüstungsgeschäft aus
|11:55
|Aktien Frankfurt: Leichtes Minus
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der freundlichen Tendenz am Freitag hat der deutsche Aktienmarkt am Montag ein wenig nachgegeben. Der Dax notierte gegen Mittag 0,1 Prozent tiefer bei 24.270 Punkten. Der...
|11:54
|5 KI-Kracher | Musk siegt vor Gericht, Baidu zieht es nach London & Schaeffler
|11:53
|Schaeffler-Chef geht verstärkt in das Rüstungsgeschäft
|11:18
|Schaeffler will verstärkt in das Rüstungsgeschäft
| MÜNCHEN/HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler will in neue Geschäftsfelder einsteigen. Dabei steht vor allem das Rüstungsgeschäft im Fokus. "Wir werden ein Unternehmen...
|Aktuelle Nachrichten
|12:03
|Elon Musks SpaceX-Landung veränderte alles - und niemand ahnte es
|11:54
|5 KI-Kracher | Musk siegt vor Gericht, Baidu zieht es nach London & Schaeffler
|11:50
|Waymo steht, Tesla fährt - Chaos nach Stromausfall in San Francisco
|Verkehrschaos in San Francisco: Ein Stromausfall legte die Stadt und auch Ampeln stundenlang lahm. Spannend dabei war ein Blick auf die Robotaxis von Tesla und Waymo: Während Teslas scheinbar mühelos...
|11:37
|Tesla Starts Driverless Employee Trips in Austin Without Safety Operators
|11:29
|Tesla-Gerichtsurteil: Musk zahlt 1 $ Strafe und erhält 139 Milliarden $
