DJ Rheinmetall erhält Bundeswehr-Auftrag für Laser-Licht-Module aus Rahmenvertrag
DOW JONES--Rheinmetall hat einen Auftrag von der Bundeswehr für die Lieferung von Laser-Licht-Modulen erhalten. Wie der Rüstungskonzern mitteilte, beläuft sich der Auftragswert netto auf mehrere hundert Millionen Euro über einen Zeitraum von sieben Jahren mit der Option des Abrufes weiterer Laser-Licht-Module. Der Auftrag sei "der erste Festabruf aus dem im Juni 2021 geschlossenen Rahmenvertrag". Die Geräte werden von Rheinmetall Soldier Electronics aus Stockach am Bodensee hergestellt.
Kontakt: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/uxd/mgo
(END) Dow Jones Newswires
December 22, 2025 06:21 ET (11:21 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
© 2025 Dow Jones News