Rouyn-Noranda, Kanada, 22. Dezember 2025 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. ("Abcourt" oder das "Unternehmen") (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) gibt bekannt, dass es mit Glencore AG ("Glencore") eine verbindliche Vereinbarung über eine vorrangige Fremdfinanzierung in Höhe von bis zu 30 Millionen US-Dollar (die "Finanzierung") und einer damit verbundenen Offtake-Vereinbarung ("Offtake", und zusammen mit der Finanzierung die "Transaktion") geschlossen hat.

Wichtige Punkte zur Finanzierung:

- Die Finanzierung wird von Glencore in zwei Tranchen mit einem Gesamtbruttoerlös von bis zu 30 Millionen US-Dollar bereitgestellt:

- Tranche A: 18,125 Millionen US-Dollar, die am Abschlussdatum (wie unten definiert) in Anspruch genommen werden können; und

- Tranche B: bis zu 11,875 Millionen US-Dollar, die nach Wahl des Unternehmens zwischen dem 1. Dezember 2026 und dem 31. Januar 2027 in Anspruch genommen werden können.

- Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse aus der Finanzierung für folgende Zwecke zu verwenden: (i) Rückzahlung höher verzinslicher Schulden, um die Kapitalkosten zu senken und die Liquidität zu stärken, (ii) Finanzierung von Explorationsarbeiten und Investitionskosten im Rahmen des Flordin-Projekts (einschließlich Mitarbeiterunterkünften, Förderanlage, Abraumhalde und zugehöriger Infrastruktur) und (iii) Bereitstellung von zusätzlichem Betriebskapital.

- Die Finanzierung wird 60 Monate nach dem Abschlussdatum fällig und wird ab dem Abschlussdatum bis zur vollständigen Rückzahlung mit einem Zinssatz verzinst, der dem 1-Monats-SOFR zuzüglich 2,5 % p. a. entspricht und monatlich nach Ablauf eines Jahres ab dem Abschlussdatum zahlbar ist.

- Glencore hat das Recht, sich zu gleichen Bedingungen an künftigen Eigenkapitalfinanzierungen des Unternehmens zu beteiligen, seine Beteiligung im Falle weiterer Emissionen von Eigenkapitaltiteln des Unternehmens aufzustocken und bestimmte andere Investorenrechte auszuüben.

- Vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die "TSXV") wird das Unternehmen am Abschlussdatum 68.905.000 Warrants des Unternehmens (jeweils ein "Warrant") an Glencore ausgeben.

- Jeder Warrant hat eine Laufzeit von 60 Monaten und kann in den ersten 36 Monaten zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Warrant-Aktie") zu einem Preis von 0,15 CAD und danach für die restliche Laufzeit von 60 Monaten zu einem Ausübungspreis von 0,20 CAD pro Warrant-Aktie ausgeübt werden.

- Die Warrants und alle bei ihrer Ausübung auszugebenden Warrant-Aktien unterliegen in Kanada einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum der Warrants.

Wichtige Punkte der Offtake-Vereinbarung:

- Offtake-Vereinbarung für Dore-Barren aus der Sleeping Giant Mine

- Glencore wird während der Laufzeit der Offtake-Vereinbarung 100 % der Gold (Au)- und Silber (Ag)-Dore-Produktion erwerben.

- Die Offtake-Vereinbarung hat eine Mindestlaufzeit von sechs Jahren und bleibt in Kraft, bis insgesamt 150.000 Unzen Gold an Glencore geliefert wurden.

- Danach wird Glencore ein Vorkaufsrecht ("ROFR") eingeräumt, das so lange besteht, bis Glencore beschließt, sein ROFR für einen Zeitraum von zwei aufeinanderfolgenden Jahren nicht auszuüben.

- Die Preisgestaltung basiert auf dem Durchschnitt des offiziellen LBMA-Morgen (AM)- / Nachmittagspreises (PM) für Gold und Silber.

- Vorkaufsrecht in Bezug auf die Finanzierung und Abnahme aller mineralischen Produkte, die von Flordin-Cartwright verkauft werden sollen

- Glencore wird alle mineralischen Produkte, die im Konzessionsgebiet Flordin-Cartwright abgebaut werden, vom Beginn der Produktion bis zu dem Zeitpunkt erwerben, der acht Jahre nach der Erklärung der kommerziellen Produktion liegt.

- Die Preisgestaltung wird auf den durchschnittlichen LBMA-Preis für Edelmetalle und den durchschnittlichen Cash-Settlement-Preis der LME für kritische Metalle als Basis dienen.

- Vorkaufsrecht in Bezug auf die Abnahme aller mineralischen Produkte, die aus allen anderen Konzessionsgebieten von Abcourt verkauft werden sollen

Pascal Hamelin, President und CEO, erklärt: "Diese Transaktion zeigt das Potenzial, unserem Partner in den nächsten Jahren wertvolle und wichtige Mineralien zu liefern. Außerdem können wir damit bestehende Schulden durch Schulden mit niedrigeren Zinsen und längerer Laufzeit ersetzen und haben gleichzeitig die Flexibilität, die Rückzahlung bei hohen Goldpreisen zu beschleunigen. Diese Fazilität bietet auch mehr Flexibilität, um die Bohrungen in Flordin zu intensivieren und die Bohrungen und Erschließung von Sleeping Giant in der Tiefe zu beschleunigen."

Die Transaktion wird voraussichtlich am oder um den 10. Januar 2026 (das "Abschlussdatum") abgeschlossen und unterliegt weiterhin bestimmten Bedingungen, darunter der Unterzeichnung endgültiger Finanzierungsvereinbarungen, der Abnahmevereinbarung, einer Vereinbarung zwischen Glencore und den bestehenden Gläubigern des Unternehmens sowie weiterer endgültiger Transaktionsdokumente, und dem Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSXV.

ÜBER ABCOURT MINES INC.

Abcourt Mines Inc. ist ein Golderschließungsunternehmen aus Kanada mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Québec. Abcourt besitzt die Mine und den Mühlenkomplex Sleeping Giant sowie das Konzessionsgebiet Flordin, auf das es seine Erschließungsaktivitäten konzentriert.

Weiterführende Informationen zu Abcourt Mines Inc. erhalten Sie auf unserer Website unter www.abcourt.ca und in unseren Unterlagen unter dem Profil von Abcourt auf www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

President und CEO

T: (819) 768-2857

E-Mail: phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert, Investor Relations

Reseau ProMarket Inc.

T: (514) 722-2276, DW456

E-Mail: ir@abcourt.com

Zukunftsgerichtete AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen können "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung darstellen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie identifiziert werden, wie z.B. "plant", "strebt an", "erwartet", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert", "schätzt", "könnte", "sollte", "wahrscheinlich" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, die angeben, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse erreicht werden "können", "sollten" oder "werden" oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich der Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des Abschlusses der Transaktion, des Zeitpunkts der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarungen und des Abschlusses der Transaktion; die Verfügbarkeit, der Zeitpunkt und die Bedingungen der Vorauszahlungen im Rahmen von Tranche A und Tranche B; die voraussichtliche Verwendung der Finanzierungserlöse, einschließlich der Rückzahlung bestehender Verbindlichkeiten; die Bedingungen und die Laufzeit der vorgeschlagenen Abnahmevereinbarungen für Dore aus der Mine Sleeping Giant und Mineralprodukte aus dem Konzessionsgebiet Flordin-Cartwright und anderen Konzessionsgebieten; die Fähigkeit des Unternehmens, die Bohr- und Erschließungsaktivitäten in den Konzessionsgebieten Flordin-Cartwright und Sleeping Giant voranzutreiben und zu intensivieren; sowie der Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen, einschließlich der Genehmigung der TSXV und der Zustimmungen bestehender Gläubiger, basieren auf Schätzungen von Abcourt und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Abcourt wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen geschäftlichen und wirtschaftlichen Unsicherheiten sowie weiteren Faktoren, die zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten führen können, einschließlich der relevanten Annahmen und Risikofaktoren, die in den öffentlichen Einreichungen von Abcourt dargelegt sind und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten Leserinnen und Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen setzen. Obwohl Abcourt davon ausgeht, dass die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendeten Annahmen und Faktoren angemessen sind, sollte diesen Aussagen dennoch kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Abcourt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren - weder aufgrund neuer Informationen, noch aufgrund zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

