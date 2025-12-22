Los Angeles - Tech-Milliardär Larry Ellison versucht, ein grosses Hindernis beim Gebot seiner Familie für den Hollywood-Riesen Warner Brothers auszuräumen. Der Mitgründer des Software-Konzerns Oracle gibt eine persönliche Garantie für einen 40,4 Milliarden Dollar umfassenden Teil des insgesamt mehr als 100 Milliarden Dollar schweren Gebots ab. Warner Bros. Discovery hatte das Angebot unter anderem unter Verweis darauf abgelehnt, dass die Garantie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab