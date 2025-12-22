Tesla-Chef gewinnt Rechtstreit - Elon Musk erhält aberkannte Tesla-Aktien zurück



Werbung







Mehr Details lesen Sie hier:



Elon Musk konnte sich in dem langjährigen Rechtsstreit um das Milliarden-Aktienpaket aus dem Jahr 2018 durchsetzen. Das Oberste Gericht des US-Bundesstaates Delaware hat somit das im Jahr 2018 beschlossene Vergütungspaket für den Tesla-Chef, welches rund 300 Millionen Tesla-Aktien umfasst, wieder in Kraft gesetzt. Dieses Vergütungspaket sollte in Kraft treten, sofern das Unternehmen in einem Zeitraum von bis zu zehn Jahren bestimmte Ziele erreicht. Tesla hat die Zielmarken jedoch deutlich schneller überschritten. Ein Aktionär am damaligen Tesla-Sitz in Delaware erhob jedoch Klage gegen das Aktienpaket und warf Musk vor, den Anteilseignern damals Informationen vorenthalten zu haben. Dies führte zu erheblicher Kritik an Musk sowie zu einem negativen Einfluss auf Delawares Ruf als wirtschaftsfreundlicher Standort. Musk reagierte darauf, indem er Teslas offiziellen Firmensitz von Delaware nach Texas verlegte und eine höhere Hürde für derartige Aktionärsklagen einführte. Der Wert des Aktienpakets beläuft sich derzeit auf etwa 145 Milliarden US-Dollar. Zudem stimmten die Aktionäre im November einem neuen, noch größeren Vergütungsplan zu.









Jetzt ist es soweit - Der große charttechnische Jahresausblick 2026 ist da!



Zum Jahresende blicken wir in die große Glaskugel - zum 20. Mal! Wir feiern Jubiläum - 20 Jahre "Technischer Jahresausblick" und "Daily Trading"! Schauen Sie sich jetzt die spannendsten Charts für 2026 an und bereiten Sie sich auf das kommende Börsenjahr vor. Unser Ziel ist es nicht, eine exakte Punktprognose zu geben, sondern anhand fundierter Technischer Methoden mögliche Szenarien sowie einen Fahrplan für 2026 aufzuzeigen. Ganz nach Louis Pasteur: "Glück bevorzugt den, der darauf vorbereitet ist.". Also worauf warten Sie? Sichern Sie sich jetzt den kostenlosen Jahresausblick 2026!









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC













