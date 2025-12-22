In der heutigen Ausgabe schauen wir auf einen echten Dauerbrenner in der Kompaktklasse, der jetzt ein Update bekommt. Opel frischt den Astra Electric auf und zeigt das Facelift Anfang Januar auf der Brüssel Motor Show. Spannend an dem Modell ist auch, dass es nicht nur als klassischer Kompaktwagen erhältlich ist, sondern auch als Kombi. Der Astra ist Teil der großen EMP2-Familie im Stellantis-Konzern. Diese Plattform hat inzwischen die Mitte ihres ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net