München (ots) -Double-Gewinner und Hinrundenmeister FC Bayern München lässt auch beim Start in die Rückrunde nichts anbrennen und bleibt weiter ungeschlagen: Das Team von José Barcala gewinnt das Topspiel bei Bayer Leverkusen souverän mit 3:0 und feiert den 13. Sieg im 14. Saisonspiel.Vor dem Spiel nimmt Bianca Rech, Direktorin Frauenfußball beim FC Bayern, ausführlich Stellung im Interview bei MagentaSport - u.a. zur Gründung des Ligaverbands Frauen-Bundesliga FBL e.V. und warum sie dort nicht dem Präsidium angehört - dies sei "eine Entscheidung des Vereins gewesen". Eine Entscheidung, die MagentaSport Expertin Kathrin "Ka" Lehmann gar nicht nachvollziehen kann: "Es geht auch darum, das Frauenfußball-Knowhow in aller Macht gebündelt zusammenzubringen und nach vorne zu bringen. Ich weiß nicht, wen man sonst noch da reinnehmen kann außer Bianca Rech. Deswegen verstehe ich das nicht und finde es unfassbar schade!"Kein Dementi gibt es von Bayerns Direktorin Frauenfußball zu den sich verdichtenden Wechselgerüchten um Lea Schüller: "Ich werde jetzt nicht zu laufenden Prozessen etwas sagen. Ich kann nur so viel sagen: Es wird ein, zwei Veränderungen in Richtung Winter geben, ja!" Lea Schüller selbst - krankheitsbedingt nicht im Kader, jedoch mit im Stadion - tritt nach dem Spiel sichtlich bewegt den Gang vor die mitgereisten Fans an und kämpft mit den Tränen.Ein großes Kompliment macht Bianca Rech ihrem ganzen Frauenfußball-Team beim FC Bayern - ihr persönliches Hinrunden-Fazit am Ende des Jahres: "Wir haben eine unglaubliche Saison bis jetzt gespielt! Das was wir in den letzten Monaten geleistet haben - nach so ein bisschen Schütteln zu Beginn - ist wirklich herausragend und da gibt es ein ganz großes Lob an alle!"Nachfolgend die wichtigsten Statements von Bianca Rech und Kathrin "Ka" Lehmann beim Topspiel des 14. Spieltags der Google Pixel Frauen-Bundesliga zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht's mit der Frauen-Bundesliga bei MagentaSport im neuen Jahr mit dem 15. Spieltag - zum Auftakt trifft am 23. Januar der 1. FC Union Berlin auf Bayer Leverkusen (live ab 18.15 Uhr).Bianca Rech auf die Frage, warum sie dem Präsidium des neuen Ligaverbands nicht angehöre: "Erst mal zur Frage der Präsidentin: Kathi Kiel [Katharina Kiel, Präsidentin FBL e.V., Anm.d.Red.] hat in der Vorarbeit sehr viel geleistet. Ich finde, es ist genau die richtige Besetzung, mit Kathi als Präsidentin in die nächsten Monate und Jahre zu gehen. Das hat sie sehr gut gemacht, den Prozess auch begleitet. [...] Alles andere ist eine Entscheidung des Vereins [FC Bayern München] gewesen: Auch in Bezug darauf, dass wir auch eine juristische Expertise mit im Präsidium haben und vor allem im Hinblick auf die ganzen Themen, die bei uns intern anstehen im Bereich Frauenfußball - Thema Unterhaching, Bau Trainingszentrum etc. - da genügend Kapazität zu haben und Power reinlegen zu können."Link zum Statement: clipro.tv/player?publishJobID=anZrVU9NU1pDZlg2Rkw2b0xTakNLQlFCcFVjb012Y1JCMnJJa1BPcE9Qaz0=MagentaSport Expertin Kathrin "Ka" Lehmann kann diese Entscheidung des FC Bayern nicht verstehen: "In diesem Verein geht es auch darum, das Frauenfußball-Knowhow in aller Macht gebündelt zusammenzubringen und nach vorne zu bringen. Ich weiß nicht, wen man sonst noch da reinnehmen kann außer Bianca Rech. Deswegen verstehe ich das nicht und finde es unfassbar schade! Ich wünsche mir, dass das nicht ein erster Fingerzeig ist - Hauptsache, die Säbel werden gerasselt - sondern, dass es wirklich um die Sache geht und um Knowhow."Link zum Statement: clipro.tv/player?publishJobID=YUtVZlpCVk5vZG56UHJmM05JUTZ4TFpSaVkrL1EvQytQeml3N1pjdkJvcz0=Bianca Rech nach dem Kauf des Sportparks in Unterhaching auf die Frage, wann die FC Bayern Frauen in ihrem neuen Stadion ihre ersten Spiele austragen könnten: "Grundsätzlich ist es so, dass wir im nächsten halben Jahr vor Ort die Bedingungen prüfen müssen, um dieses Stadion auch tauglich für die Champions League zu machen. Es ist das oberste Ziel und die Priorität, dass wir im nächsten Jahr ab der Saison 2026/27 die Champions League dort in Unterhaching spielen können. Darüber hinaus wird es ja auch neue oder weitere Zulassungsvoraussetzungen vermutlich geben seitens des DFB, das heißt auch Thema Spielstätte, Kapazitätserweiterungen - sodass es womöglich auch sein kann, dass wir das ein oder andere Spiel auch in der Liga dann in Unterhaching umsetzen werden."Link zum Statement: clipro.tv/player?publishJobID=SzJ2VjREQkc1SmFtaDFoU1hNVEd1NkVxTlFWUTZoZnhVVHJDYTFzQjZmOD0=Bayerns Direktorin Frauenfußball mit vielsagender Antwort über die Gerüchte, dass Lea Schüller die Bayern schon im Winter in Richtung Manchester United verlassen könnte - ein Dementi sieht anders aus: "Ich werde jetzt nicht zu laufenden Prozessen etwas sagen. Ich kann nur so viel sagen: Es wird ein, zwei Veränderungen in Richtung Winter geben, ja!"Link zum Statement: clipro.tv/player?publishJobID=MldvQndrRHpIZlY5RnduMCtOWDhhWEdvR0tvWWdmMmJuTDRvQkpvYnlOdz0="Ka" Lehmann würde mit Blick auf Lea Schüller einen Wechsel befürworten: "Sie kratzt ja immer an der Startelf. Ich glaube, sie ist auch ein Typ, der irgendwann eine Veränderung gut tut. Ich glaube, schon, dass ihr das noch einmal einen Schub geben kann, wenn sie wohin geht, wo sie so richtig auch gesetzt ist. Und ich glaube, auch der Portokasse tut das wahrscheinlich ganz gut..."Link zum Statement: clipro.tv/player?publishJobID=R2FSbzNMQ1RYOVo5bCtRTmlIVUlEWG12M08wckg3eFY1MnlpUEZrRXd5UT0=Bianca Rech mit ihrem Fazit am Ende des Jahres: "Wir haben eine unglaubliche Saison bis jetzt gespielt! Das was wir in den letzten Monaten geleistet haben - nach so ein bisschen Schütteln zu Beginn - ist wirklich herausragend und da gibt es ein ganz großes Lob an alle!"Link zum Statement: clipro.tv/player?publishJobID=cjlwbVZiMjZQR2tURTNnOU1pT0FEVDh1VkhuMDFWS2cvZTl5eGdGMnhoND0= 