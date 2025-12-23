Fidelity US Quality Income $ Inc FUSD - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 23
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UID
|Date:
|22/12/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|12.34
|Shrs:
|114,400,000.00
|Tckr:
|FUSD
© 2025 PR Newswire
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|10,460
|10,490
|08:38
|10,466
|10,494
|08:37
