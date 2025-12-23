DJ PTA-News: Montana Aerospace: Montana Aerospace schließt Debt-to-Equity-Umwandlung erfolgreich ab

Montana Aerospace: Montana Aerospace schließt Debt-to-Equity-Umwandlung erfolgreich ab

Reinach (pta000/23.12.2025/08:00 UTC+1)

Stärkung der Kapitalstruktur im Zuge der strategischen Transformation hin zu einem reinen Luftfahrtzulieferer

Die Montana Aerospace AG gibt den erfolgreichen Abschluss der bereits angekündigten Debt-to-Equity-Umwandlung bekannt. Damit erreicht das Unternehmen einen wichtigen Meilenstein in der strategischen Transformation seines Portfolios hin zu einem fokussierten Pure-Play-Aerospace-Unternehmen.

Im Rahmen der Transaktion wurden Verbindlichkeiten in Höhe von rund EUR 65 Mio. im Tochterunternehmen Asco Industries in Eigenkapital umgewandelt - ohne Verwässerung für die bestehenden Aktionäre der Montana Aerospace AG.

Konkret handelt es sich dabei um die sogenannten "Profit Certificates", die Montana Aerospace AG im Zuge der Akquisition von Asco im April 2022 übernommen hatte. Die Debt-to-Equity-Umwandlung unterstreicht das klare Bekenntnis des Unternehmens, sich vollständig auf das Segment Aerostructures zu konzentrieren und das operative Geschäft, sowie lokale Präsenz von Asco weiter auszubauen.

Die zeitgerechte Veräußerung der ASTA Group beziehungsweise des ehemaligen Energy-Segments hat diesen Schritt unmittelbar unterstützt. Mit Abschluss der Umwandlung verbessert sich die Kennzahl Nettoverschuldung zu EBITDA signifikant und liegt bei ca. 1,0x. Gleichzeitig wird die Grundlage geschaffen, bis zum Jahresende 2026 eine Netto-Cash-Position zu erreichen.

"Die erfolgreiche Debt-to-Equity-Umwandlung stellt einen bedeutenden Meilenstein für Montana Aerospace dar. Sie stärkt unsere Bilanz nachhaltig, verbessert die finanziellen Rahmenbedingungen und schafft eine solide Basis für nachhaltiges und profitables Wachstum. Mit unserem klaren Fokus auf Aerostructures sind wir hervorragend für eine vielversprechende Zukunft positioniert", sagt Michael Pistauer, Co-CEO und CFO der Gruppe.

Über Montana Aerospace AG Montana Aerospace AG ist ein führender Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten. Das Unternehmen beschäftigt rund 6.200 hochqualifizierte Mitarbeiter an 16 Standorten auf drei Kontinenten, die aus Aluminium, Titan, Verbundwerkstoffen, und Stahl bahnbrechende Technologien für die Luft- und Raumfahrt von morgen entwerfen, entwickeln und produzieren.

