Anzeige
Mehr »
Dienstag, 23.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Breaking News: "Königs-Exosomen" senken Entzündungslevel um 90%…
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3CNPN | ISIN: CH1110425654 | Ticker-Symbol: 872
München
23.12.25 | 08:07
28,800 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Luftfahrt/Rüstung
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
MONTANA AEROSPACE AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MONTANA AEROSPACE AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
23.12.2025 08:33 Uhr
192 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-News: Montana Aerospace: Montana Aerospace schließt Debt-to-Equity-Umwandlung erfolgreich ab

DJ PTA-News: Montana Aerospace: Montana Aerospace schließt Debt-to-Equity-Umwandlung erfolgreich ab

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Montana Aerospace: Montana Aerospace schließt Debt-to-Equity-Umwandlung erfolgreich ab

[ PDF ]

Reinach (pta000/23.12.2025/08:00 UTC+1)

Stärkung der Kapitalstruktur im Zuge der strategischen Transformation hin zu einem reinen Luftfahrtzulieferer

Die Montana Aerospace AG gibt den erfolgreichen Abschluss der bereits angekündigten Debt-to-Equity-Umwandlung bekannt. Damit erreicht das Unternehmen einen wichtigen Meilenstein in der strategischen Transformation seines Portfolios hin zu einem fokussierten Pure-Play-Aerospace-Unternehmen.

Im Rahmen der Transaktion wurden Verbindlichkeiten in Höhe von rund EUR 65 Mio. im Tochterunternehmen Asco Industries in Eigenkapital umgewandelt - ohne Verwässerung für die bestehenden Aktionäre der Montana Aerospace AG.

Konkret handelt es sich dabei um die sogenannten "Profit Certificates", die Montana Aerospace AG im Zuge der Akquisition von Asco im April 2022 übernommen hatte. Die Debt-to-Equity-Umwandlung unterstreicht das klare Bekenntnis des Unternehmens, sich vollständig auf das Segment Aerostructures zu konzentrieren und das operative Geschäft, sowie lokale Präsenz von Asco weiter auszubauen.

Die zeitgerechte Veräußerung der ASTA Group beziehungsweise des ehemaligen Energy-Segments hat diesen Schritt unmittelbar unterstützt. Mit Abschluss der Umwandlung verbessert sich die Kennzahl Nettoverschuldung zu EBITDA signifikant und liegt bei ca. 1,0x. Gleichzeitig wird die Grundlage geschaffen, bis zum Jahresende 2026 eine Netto-Cash-Position zu erreichen.

"Die erfolgreiche Debt-to-Equity-Umwandlung stellt einen bedeutenden Meilenstein für Montana Aerospace dar. Sie stärkt unsere Bilanz nachhaltig, verbessert die finanziellen Rahmenbedingungen und schafft eine solide Basis für nachhaltiges und profitables Wachstum. Mit unserem klaren Fokus auf Aerostructures sind wir hervorragend für eine vielversprechende Zukunft positioniert", sagt Michael Pistauer, Co-CEO und CFO der Gruppe.

Pressekontakt Jürgen Beilein Mobil: +43 664 831 128 41 E-Mail: communication@montana-aerospace.com

Über Montana Aerospace AG Montana Aerospace AG ist ein führender Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten. Das Unternehmen beschäftigt rund 6.200 hochqualifizierte Mitarbeiter an 16 Standorten auf drei Kontinenten, die aus Aluminium, Titan, Verbundwerkstoffen, und Stahl bahnbrechende Technologien für die Luft- und Raumfahrt von morgen entwerfen, entwickeln und produzieren.

Haftungsausschluss Die hierin enthaltenen Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel", "anstreben" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Abwandlungen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens oder seiner Branche erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Montana Aerospace 
           Alzbachstrasse 27 
           5734 Reinach 
           Schweiz 
Ansprechpartner:   Jürgen Beilein 
Tel.:         +43 664 831 28 41 
E-Mail:        communication@montana-aerospace.com 
ISIN(s):       CH1110425654 (Aktie) 
Börse(n):       SIX Swiss Exchange

[ source: https://www.pressetext.com/news/1766473200835 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2025 02:00 ET (07:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Gold & Silber auf Rekordjagd
Kaum eine Entwicklung war 2025 so eindrucksvoll wie der Höhenflug der Edelmetalle. Allen voran Silber: Angetrieben von einem strukturellen Angebotsdefizit, explodierte der Preis und übertrumpfte dabei den „großen Bruder“ Gold. Die Nachfrage aus dem Investmentsektor zieht weiter an, und ein Preisziel von 100 US-Dollar rückt in greifbare Nähe.

Auch Gold markierte neue Meilensteine. Mit dem Durchbruch über 3.000 und 4.000 US-Dollar pro Unze hat sich der übergeordnete Aufwärtstrend eindrucksvoll bestätigt. Rücksetzer bleiben möglich, doch der nächste Zielbereich bei 5.000 US-Dollar ist charttechnisch fest im Blick. Die fundamentalen Treiber sind intakt, eine nachhaltige Trendwende aktuell nicht in Sicht.

Für Anlegerinnen und Anleger bedeutet das: Jetzt ist die Zeit, um gezielt auf starke Produzenten zu setzen. In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Gold- und Silberaktien vor, die trotz Rallye weiter attraktives Potenzial bieten, mit robusten Fundamentaldaten und starken Projekten in aussichtsreichen Regionen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und von der nächsten Welle im Edelmetall-Boom profitieren!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.