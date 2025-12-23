FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ANALYTIXINSIGHT INC. 1JX CA03268Y1060
AB/FROM ONWARDS 23.12.2025 08:19 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ANALYTIXINSIGHT INC. 1JX CA03268Y1060
AB/FROM ONWARDS 23.12.2025 08:19 CET
© 2025 Xetra Newsboard