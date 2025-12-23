Novo Nordisk erhält wichtige Zulassung - Der Aktienkurs steigt um über 8



Der dänische Pharmakonzern kann kurz vor Weihnachten einen wichtigen regulatorischen Erfolg melden und setzt seinen Expansionskurs im lukrativen Markt für Adipositastherapien fort. Das Abnehmmittel Wegovy wurde von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Tablette zugelassen. Bislang wurde dieses nur als Spritze verkauft. Damit gelingt es Novo Nordisk die weltweit erste orale GLP-1-Rezeptoragonisten-Therapie auf den Markt zu bringen. Das Unternehmen beabsichtigt, den offiziellen Verkaufsbeginn auf dem US-amerikanischen Markt bereits für Anfang Januar 2026 anzusetzen. Die Firma teilte mit, dass die monatliche 1,5-Milligramm-Dosis für Selbstzahler etwa bei 149 US-Dollar liegen soll. Der seit Mitte 2024 stark unter Druck stehende Aktienkurs konnte nach der Verkündung am Montagabend im nachbörslichen Handel um über 8 % zulegen. Für Novo Nordisk ist die Zulassung von großer Bedeutung, da orale Präparate für viele Patienten eine niedrigere Einstiegshürde darstellen. Kann sich Novo Nordisk damit in dem stark umkämpften Markt für Abnehmmittel gegen den US-Konkurrenten Eli Lilly behaupten?









