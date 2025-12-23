Die Novo Nordisk-Aktie schießt am Dienstag deutlich nach oben. Diese Nachrichten stecken hinter dem Kurssprung und das bedeuten sie für den weiteren Kursverlauf. Die Diät-Pille kommt Kurz vor Weihnachten gibt es bereits ein Geschenk für die Aktionäre von Novo Nordisk. Laut einer Pressemitteilung der amerikanischen FDA ist in den USA nun eine orale Version des Diätmedikaments Wegovy zugelassen worden. Damit ist die Pille das erste GLP-1-Präparat, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de