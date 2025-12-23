Anfang Januar 2021 stand die Infineon-Aktie auf einem ähnlichen Niveau wie aktuell, bei etwa 36,60 Euro. Damals hatte das Papier nach dem kurzen und heftigen Corona-Einbruch, eine fulminante Hausse hinter sich - und noch einen Teil vor sich (bis November 2021). Seitdem gab es immer wieder heftige Ausschläge, wie jüngst der KI-Knick, aber per saldo hat sich in den zurückliegenden (fast) fünf Jahren der Kurs nahezu nicht bewegt. Bei rund 38,50 Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
