Das in Schieflage geratene Unternehmen Baywa re sieht sich im ersten Jahr der Restrukturierung auf einem guten Weg. Strategischen Projektverkäufe sind gelungen und das operative Geschäft kommt voran. Der Projektentwickler Baywa re macht eigenen Angaben zufolge Fortschritte bei einer tiefgreifenden Transformation. Die Ökostromtochter hatte maßgeblich zur Krise des Agrarkonzerns Baywa beigetragen. Bereits im ersten Jahr der Restrukturierung sei es gelungen, durch einen deutlich fokussierten Marktauftritt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver