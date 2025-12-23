Paris/London/Zürich - Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Dienstag kaum verändert. «Die Investoren ziehen sich immer weiter von dem Handelsgeschehen an den internationalen Aktienmärkten zurück und schliessen vermehrt ihre Bücher für dieses Jahr», merkte Marktexperte Andreas Lipkow zum abflauenden Handelsgeschehen an. Der EuroStoxx50 als Leitindex der Eurozone tendierte am späten Vormittag mit 5.740,72 Punkten kaum verändert. Ähnlich sah es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab