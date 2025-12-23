Donald Trump lockert die Handelsbeschränkungen für den Export von KI-Chips nach China an große Player wie Alibaba. Das ist gut für Nvidia - doch ein Konkurrent profitiert sogar womöglich noch mehr davon. Ist das auch ein Gamechanger für diese Chip-Aktie? Nach der jüngsten Wende im US-China-Halbleiterhandel rückt nicht Nvidia, sondern Advanced Micro Devices (AMD) in den Blick vieler Investoren. Denn AMD könnte ebenfalls vom wachsenden Bedarf chinesischer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
