Am Dienstag stiegen die Aktien von Evotec um 3,10 Prozent und waren an diesem Handelstag der Top-Performer im SDAX und TecDAX. Zum Handelsschluss auf Xetra notierte die Aktie bei 5,388 Euro, während im Tagesverlauf ein Hoch von 5,524 Euro erreicht wurde.Im bisherigen Jahresverlauf steht das Wertpapier mit einem Kursminus von rund 35 Prozent nicht positiv da. Betrachtet man die letzten drei Jahre, so beträgt das Kursminus sogar rund 65 Prozent. RBC ...

