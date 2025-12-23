Am Dienstag stiegen die Aktien von E.ON um 1,43 Prozent und waren an diesem Handelstag der Top-Performer im DAX. Zum Handelsschluss auf Xetra notierte die Aktie bei 15,985 Euro, während im Tagesverlauf ein Hoch von 16,005 Euro erreicht wurde.Im bisherigen Jahresverlauf steht das Wertpapier mit einem Kursplus von rund 40 Prozent äußerst positiv da. Betrachtet man die letzten drei Jahre, so beeindruckt die E.ON-Aktie sogar mit einer Wertsteigerung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS