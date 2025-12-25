Erleben Sie Japans authentische kulinarische Szene in Ihrer Sprache von der Suche bis zur Reservierung, alles auf Ihrem Smartphone

Tabelog https://tabelog.com/en/ ), Japans größter Service zur Restaurantsuche und Reservierung, betrieben von Kakaku.com, Inc., hat am Montag, 17. November 2025, seine mehrsprachige Smartphone-App (iOS/Android) für internationale Reisende veröffentlicht.

Die mehrsprachige Tabelog-App für internationale Reisende Japans größter Service zur Restaurantsuche und Reservierung

Mit ungefähr 100 Millionen monatlichen Nutzern(*3) ist Tabelog Japans führender Service, den Menschen in Japan täglich nutzen, um Restaurants zu entdecken. Die Datenbank ist national einzigartig und umfasst Informationen zu ca. 890.000 Betrieben im ganzen Land und über 85 Millionen Bewertungen und Fotos(*4). Anders als globale Kartendienste oder Reiseportale basiert Tabelog auf "authentischen Bewertungen und Rezensionen lokaler Nutzer in Japan". So können Reisende wirklich herausragende Restaurants entdecken, die bei Einheimischen beliebt sind und nicht ausschließlich touristisch ausgerichtete Lokale.

Während mehrsprachige Services bisher über Webbrowser verfügbar waren, wurde die offizielle App veröffentlicht, um internationalen Besuchern eine verbesserte Such- und Reservierungserfahrung zu bieten, von der Reiseplanung bis zum Aufenthalt in Japan. Im selben Monat erreichte sie Platz 1 bei Downloads in der Rangliste "Japanese Gourmet Search Apps Chosen by International Travelers"(*2).

Download-URL: https://tabelog-tourists.onelink.me/3eEh/iqkkho9r

Über die mehrsprachige Smartphone-App von Tabelog

Hintergrund

Während "japanische Küche" als eines der Highlights einer Japanreise gilt(*5), äußern Reisende häufig Frustrationen wie "ich finde nur touristisch ausgerichtete Restaurants" und Schwierigkeiten wie "ich verzichte auf telefonische Reservierungen, weil Kommunikation auf Japanisch erforderlich ist"(*6). Als Japans größter Service zur Restaurantsuche und Reservierung hat Tabelog diese Smartphone-App entwickelt. Sie nutzt die umfangreiche Datenbank und das Know-how aus der Webversion, um diese Problempunkte zu reduzieren.

Durch lokal bewertete Restaurantinformationen in mehreren Sprachen will Tabelog Reisende mit Gastronomiebetrieben in der Nachbarschaft verbinden, zur Entlastung von Übertourismus beitragen und regionale Wirtschaftsräume stärken.

Hauptmerkmale

[SUCHE] Kartenbasierte Suche und umfassende Informationen, um Restaurants zu finden, die zu Ihren Vorlieben in der Nähe Ihres aktuellen Standorts passen

Mithilfe der Tabelog-Datenbank mit der größten Anzahl gelisteter Einträge in Japan können Nutzer Restaurants, die ihren Vorlieben entsprechen, intuitiv auf einer Karte in der Nähe ihres aktuellen Standorts finden. Mit zahlreichen Fotos und Bewertungen, die unterwegs schnell abrufbar sind, können Reisende auch in unbekannten Gegenden sicher auswählen. [RESERVIERUNG] Sofortige Online-Buchung direkt auf Ihrem Smartphone keine Telefonanrufe erforderlich

Wir haben die Hürde der "Telefonreservierung" beseitigt, die für Reisende häufig eine Herausforderung darstellt. Wählen Sie in der App einfach Datum, Uhrzeit und Personenzahl aus, prüfen Sie sofort die Verfügbarkeit und reservieren Sie online ob im Zug oder zwischen zwei Besichtigungen. So sichern Sie sich Ihren Tisch reibungslos, ohne Sorge vor Sprachbarrieren. [BENUTZEROBERFLÄCHE] Für Smartphones optimierte Benutzeroberfläche zur komfortablen Navigation in Ihrer bevorzugten Sprache

Vollständige Unterstützung für Englisch, Chinesisch (traditionell) und Koreanisch. Der mehrsprachige Service, der bisher über die Webversion verfügbar war, bietet nun die für mobile Apps charakteristische reibungslose Bedienbarkeit. Über das reine Anzeigen übersetzter Informationen hinaus unterstützt das intuitive Design Nutzer dabei, Restaurants auch auf kleineren Bildschirmen stressfrei zu verstehen und auszuwählen.

(*1) Restaurant-Such- und Reservierungsportal mit den meisten gelisteten Betrieben (Umfrage Mai 2024/interne Studie). Dafür wurden die Zielportale (Tabelog, Hot Pepper Gourmet, Gurunavi, Retty, Hitosara) aufgerufen und sämtliche in den Suchergebnissen angezeigten Einträge nach Präfektur ohne Filterung erfasst. (*2) November 2025/AppTweak-Recherche. Kombinierte Downloads aus den Kategorien "Food Drink (Restaurants Cafes)" und "Travel Navigation (Trip Planner)" im App Store und bei Google Play in den betrachteten Regionen (Taiwan, Hongkong, Südkorea, Vereinigte Staaten). Verglichen wurden die Apps als "Japanese Gourmet Search Apps".

Quelle: AppTweak https://www.apptweak.com (*3) 96,73 Millionen Nutzer (September 2025) (*4) Stand: 23. Dezember 2025 (*5) Laut der Japan Tourism Agency, "Consumption Trend Survey for Foreigners Visiting Japan (2024)", belegte "Japanisch essen zu gehen" jeweils Platz 1 auf die Frage "worauf sie sich vor der Reise am meisten gefreut haben" und bei "was sie tatsächlich getan haben". (*6) Bezieht sich auf "Kommunikation mit Beschäftigten der Einrichtungen" und "unzureichende mehrsprachige Beschilderung", die in der Umfrage "Survey on Improving the Acceptance Environment for Foreign Visitors" der Japan Tourism Agency und in ähnlichen Studien als größte Schwierigkeiten während der Reise genannt werden.

Über Kakaku.com, Inc.

Kakaku.com wurde 1997 gegründet und ist seit den frühen Tagen der japanischen Internetära aktiv. Heute plant und betreibt das Unternehmen verschiedene Webservices mit starkem Alltagsbezug, darunter die Kaufunterstützungsplattform "Kakaku.com", den Service zur Restaurantsuche und Reservierung "Tabelog" und den Jobsuch-Aggregator "Kyujin Box". Das Unternehmen ist im Prime Market der Tokyo Stock Exchange notiert (Securities Code: 2371) und bietet Plattformen mit den größten Nutzerzahlen in Japan über mehrere Sektoren hinweg.

Serviceübersicht: https://corporate.kakaku.com/en/service

