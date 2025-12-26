Amazon soll einem Kunden versehentlich zehnmal so viele High-End-SSDs geliefert haben, wie dieser eigentlich bestellt hatte. Aufgrund der Speicherkrise beläuft sich der Warenwert auf über 5.000 Euro. Das Beste: Der Kunde durfte die SSDs behalten. In den vergangenen Jahren hat Amazon Kund:innen, die bestellte Waren mit einem vergleichsweise geringen Wert zurücksenden wollten, hin und wieder angeboten, diese zu behalten. Das war für den E-Commerce-Konzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n