STMicro liefert in den kommenden Jahren verschiedene Halbleiter für AMAZONs Cloud-Sparte AWS. Bestandteil der Vereinbarung ist ein aktienbasiertes Element: STMicro begab AWS-Optionsscheine zum Kauf von bis zu 24,8 Mio. Aktien. Die Tranchen sind an Zahlungen für gelieferte STMicro-Produkte gekoppelt. AWS kann die Optionsscheine über sieben Jahre hinweg zu 28,38 $ je Aktie ausüben, was einem potenziellen Gegenwert von gut 700 Mio. $ entspricht. STMicro hatte erst Ende Januar einen überraschend starken Quartalsausblick genannt, gestützt durch Rechenzentrumschips und erste Erholungssignale in der Unterhaltungselektronik. Fazit: Der AWS-Deal erhöht die Visibilität und stärkt die KI-Story von STMicro, bindet den Konzern aber enger an die Investitionszyklen eines Großkunden.
Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 07.
Schlaglichter dieser Ausgabe:
- Bitcoin: 80 % Korrektur?
- Banken schütten das Füllhorn aus
- CROWDSTRIKE: Einstiegschance nach Kursrutsch?
- Big Tech und der Capex-Wahnsinn: Die Profiteure unter der Lupe
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 07.
Schlaglichter dieser Ausgabe:
- Bitcoin: 80 % Korrektur?
- Banken schütten das Füllhorn aus
- CROWDSTRIKE: Einstiegschance nach Kursrutsch?
- Big Tech und der Capex-Wahnsinn: Die Profiteure unter der Lupe
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
© 2026 Bernecker Börsenbriefe