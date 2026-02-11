"Der Aktionärsbrief"

STMicro liefert in den kommenden Jahren verschiedene Halbleiter für AMAZONs Cloud-Sparte AWS. Bestandteil der Vereinbarung ist ein aktienbasiertes Element: STMicro begab AWS-Optionsscheine zum Kauf von bis zu 24,8 Mio. Aktien. Die Tranchen sind an Zahlungen für gelieferte STMicro-Produkte gekoppelt. AWS kann die Optionsscheine über sieben Jahre hinweg zu 28,38 $ je Aktie ausüben, was einem potenziellen Gegenwert von gut 700 Mio. $ entspricht. STMicro hatte erst Ende Januar einen überraschend starken Quartalsausblick genannt, gestützt durch Rechenzentrumschips und erste Erholungssignale in der Unterhaltungselektronik. Fazit: Der AWS-Deal erhöht die Visibilität und stärkt die KI-Story von STMicro, bindet den Konzern aber enger an die Investitionszyklen eines Großkunden.