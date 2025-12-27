ZenaTech startet durch: Neues Forschungszentrum in Baton Rouge als strategische Drehscheibe für KI und Quantencomputing

Anzeige / Werbung

ZenaTech treibt seine US-Aktivitäten weiter voran. Wie das Technologieunternehmen mitteilt, soll im ersten Quartal 2026 das neue Research & Development Center der Tochtergesellschaft Zena AI in Baton Rouge, Louisiana, den Betrieb aufnehmen. Die Einrichtung zielt auf Schlüsselbereiche der US-Verteidigung ab und wird Entwicklungen in den Bereichen DARPA, Federal AI und Quantencomputing vorantreiben.

Fokus auf militärische Schlüsseltechnologien

Kernaufgabe des neuen Zentrums wird es sein, sichere und verteidigungsorientierte KI-Systeme zu entwickeln. Diese sollen unter anderem das US-Kriegsministerium und andere Bundesbehörden unterstützen. Die Forschung reicht von KI-gestützter Entscheidungsfindung über autonome Geheimdienstarchitekturen bis hin zu sicherer Edge-Intelligenz. Quantencomputing soll dabei gezielt zur Optimierung und Modellierung dieser Systeme eingesetzt werden.

Schub für US-Standort und Drohnentechnologien

Mit der Eröffnung stärkt ZenaTech seine US-Präsenz und baut gleichzeitig seine Kapazitäten im Bereich der ZenaDrone-Lösungen aus. Das Unternehmen sieht das Zentrum als Grundlage für die beschleunigte Entwicklung von Drohnentechnologien, die in sicherheitsrelevanten Bereichen zum Einsatz kommen sollen.

Hightech-Team und regionale Impulse

Das R&D Center wird von einem interdisziplinären Team getragen - darunter KI-Softwareentwickler, Datenwissenschaftler, Systemingenieure und Drohnentechniker. Neben technologischen Innovationen soll die Einrichtung auch Impulse für die regionale Wirtschaft liefern, etwa durch neue Arbeitsplätze, Hochschulkooperationen und engere Vernetzung mit Verteidigungsorganisationen.

Eagle Eye als Vorzeigeprojekt

Ein zentrales Entwicklungsfeld des neuen Zentrums wird die sogenannte Eagle-Eye-Initiative sein. Dieses Projekt verbindet KI-gesteuerte Drohnen mit historischen und Echtzeitdaten sowie Quantencomputing. Ziel ist es, frühzeitige Bedrohungserkennung, schnelle Entscheidungsprozesse und eine verbesserte Einsatzperformance zu ermöglichen. Damit unterstützt ZenaTech die Umsetzung der KI-Strategie der US-Regierung und deren Fokus auf innovationsgetriebene, ideologisch neutrale Technologien.

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

