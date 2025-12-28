Zu Beginn der Woche konnte Perseus Mining ein bemerkenswertes Kursniveau erreichen: Das Allzeithoch wurde am Handelsplatz Tradegate mit exakt 3,249 Euro eingestellt. Am Dienstag, dem letzten Handelstag der Woche in Deutschland, hat der Kurs leicht nachgegeben. Diese Schwankung ist ein typischer Verlauf im seit August bestehenden Aufwärtstrend.Perseus Mining bleibt weiterhin eine von RuMaS empfohlene Aktie. Ob ein Neueinstieg zum aktuellen Zeitpunkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS