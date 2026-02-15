In der vergangenen Woche verzeichnete Perseus Mining, ein australischer Goldproduzent, eine Kurssteigerung von 7 Prozent. Besonders positiv ist dabei, dass sich der aktuelle Kurs wieder oberhalb bedeutender technischer Unterstützungen, wie z. B. der Marke von 3,00 Euro etabliert hat. Diese Entwicklung unterstreicht die Stabilität und das Aufwärtspotenzial der Aktie in einem herausfordernden Marktumfeld.Für die kommende Handelswoche halten wir an ...

