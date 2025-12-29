Der französische Pharma-Konzern Sanofi bleibt aktiv in Sachen Übernahmen. An Heiligabend kündigte die Gesellschaft die milliardenschwere Akquisition von Dynavax Technologies an, womit das Impfstoff-Business verstärkt werden soll. Die Transaktion will die Gesellschaft mit vorhandenen Barmitteln stemmen.Sanofi legt 2,2 Milliarden Dollar für die Biotech-Firma auf den Tisch. Das entspricht wiederum einem Preis von 15,50 Dollar je Aktie beziehungsweise einen Aufschlag von 39 Prozent auf den Schlusskurs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
