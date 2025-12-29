München (ots) -Vom TV-Sender zur starken Multichannel-Marke: RTLZWEI hat im vergangenen Jahr einmal mehr bewiesen, dass seine Inhalte auch im Streaming hoch attraktiv sind. Der Münchner Spezialist für Reality-Entertainment und Geschichten aus dem echten Leben steht für einige der erfolgreichsten Formate bei RTL+.RTLZWEI blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück, in dem der Sender seine Position im TV-Markt behauptete und seine digitale Nutzung weiter ausbauen konnte. Mit einem linearen Jahresmarktanteil von 3,8 Prozent in der Zielgruppe 14-49 erzielte RTLZWEI erneut eine stabile lineare Performance im Vergleich zum Vorjahr. Gleichzeitig setzte sich das starke Wachstum im Streaming fort. Die digitalen Abrufe erreichten einen noch größeren Anteil an der Gesamtnutzung. Vor allem etablierte Programmmarken verzeichneten deutliche Zuwächse. RTLZWEI ist nach RTL der bedeutendste Programmlieferant unter den TV-Sendern auf RTL+.Doku-SoapsDie Doku-Soaps zählten auch 2025 zu den stärksten Säulen des RTLZWEI-Programms. "Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie" erzielten im linearen TV mit 4,2 % Marktanteil erneut ein Ergebnis über Senderschnitt und steigerten ihre Relevanz zudem durch ein hohes digitales Nutzungsvolumen von 5,7 Millionen Streamingstunden.Zu den erfolgreichsten Doku-Soap-Formaten des Jahres gehörte die neue Staffel "Davina & Shania - We Love Monaco". Sie erzielte mit 5,4 % Marktanteil (14-49) und kletterte in einer neuen Folge bei den 14-49-Jährigen mit 9,1 % Marktanteil auf einen herausragenden Staffelbestwert.Auch "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" fand erneut ihr Publikum: Das Format erreichte 4,0 % Marktanteil (14-49) und kam im Streaming auf starke 7,9 Millionen Stunden Nutzung.DokumentationenDie über Jahre erfolgreichen Sozialdokus trugen auch 2025 wesentlich zur Programmleistung bei. "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" erzielte mit 5,8 % Marktanteil ein Ergebnis deutlich über Senderschnitt. "Hartz Rot Gold" überzeugte mit 5,2 % Marktanteil und "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" mit 4,7 % Marktanteil.Besonders stark präsentierte sich erneut "Hartz und herzlich", das mit 5,0 % Marktanteil in der Primetime zu den erfolgreichsten Formaten des Jahres gehörte. Auch digital erzielte die Reihe beeindruckende Ergebnisse: Platz 17 im Programmmarken-Ranking* der privaten Anbieter, 12,5 Millionen Streamingstunden, sowie 21,2 Millionen Videoviews inkl. "Hartz und herzlich - Tag für Tag" belegen die Bedeutung der Formatmarke im digitalen Bereich.Zahlreiche weitere dokumentarische Formate entwickelten sich ebenfalls positiv: "Unser Supermarkt - Mit Herz und Humor" erzielte 3,6 % Marktanteil und Spitzenwerte von bis zu 7,8 %. "Bella Italia - Camping auf Deutsch" überzeugte mit 4,8 % Marktanteil. Die Formate "Mensch Retter" und "Mensch Retter - Nachtschicht" schafften 4,6 bzw. 4,4 % Marktanteil und lagen damit ebenfalls über Senderschnitt. "Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez" rundete das dokumentarische Angebot erfolgreich ab und kam auf 5,0 % Marktanteil (14-49).ShowsAuch in der Unterhaltung bewies RTLZWEI erneut eindrucksvoll, wie stark seine Reality-Marken sind. "Love Island VIP" war eines der erfolgreichsten Formate des Jahres und erzielte 4,8 % (14-49) bzw. 10,7 % (14-29) Marktanteil. Digital gehörte die Dating-Show zu den stärksten Programmmarken mit Platz 8 im Programmmarken-Ranking** der privaten Anbieter, sowie 32,6 Millionen Videoviews und 17,0 Millionen Streamingstunden.Ein weiterer Erfolg war der Dauerbrenner "Kampf der Realitystars", der mit 5,5 % Marktanteil im Linearen überdurchschnittlich performte und digital ebenfalls herausragende Werte erzielte: mit Platz 19 im Programmmarken-Ranking** der privaten Anbieter, 20,8 Millionen Videoviews und 14,1 Millionen Streamingstunden. Eine starke digitale Leistung zeigte zudem "Couple Challenge - Das stärkste Team gewinnt" und erreichte 6,2 Millionen Streamingstunden sowie 11,6 Millionen Videoviews.Im Herbst erweiterte RTLZWEI sein Reality-Portfolio um den "Promihof" und schuf damit eine zusätzliche Farbe im Show- und Realitybereich. Das Format erzielte starke 21,6 Millionen Videoviews im Streaming und sicherte sich Platz 17 im Programmmarken-Ranking** der privaten Anbieter.Zu den weiteren erfolgreichen Shows zählten "Genial daneben" mit 4,8 % Marktanteil (14-49) und das 25-jährige Jubiläum der Comedyshow "Nightwash" mit 5,0 % Marktanteil (14-49).Fiction"Berlin - Tag & Nacht" bestätigte einmal mehr seine herausragende Stellung. Mit 4,2 % Marktanteil (14-49) lag die Daily Soap deutlich über Senderschnitt und erzielte zugleich eine starke digitale Performance: Platz 6 im Programmmarken-Ranking* der privaten Anbieter, 39,6 Millionen Videoviews sowie 21,6 Millionen Streamingstunden unterstreichen die anhaltende Beliebtheit des Formats.Der Mystery-Klassiker "X-Factor: Das Unfassbare" erreichte mit 5,9 % Marktanteil klar überdurchschnittliche Werte. Die Spielfilmstrecke am Wochenende blieb ein wichtiger Reichweitentreiber: Titel wie "Hunter Killer" (8,8 %), "Hangover" (7,9 %), "In Time" (8,1 %), "Ocean's Twelve" (7,9 %) und "Ocean's Eleven" (7,7 %) zeigten erneut starke Ergebnisse deutlich oberhalb des Senderschnitts.Social MediaDie Gesichter und Marken von RTLZWEI sind auch in den Social Media sehr gefragt: Auf Facebook lag der Geissens-Kanal im vergangenen Jahr mit durchschnittlich 365.000 Videoviews an der Spitze der RTLZWEI-Kanäle auf Facebook, das erfolgreichste Video erreichte 2,7 Millionen Views. Auf Instagram überschritten mit "Love Island" und "GRIP - das Motormagazin" erstmals zwei Kanäle die Marke von 500.000 durchschnittlichen Videoviews. Das Top-Reel des Jahres auf Instagram stammte aus dem Format "Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie" und kam auf 8,1 Millionen Views.Auf TikTok führte der RTLZWEI-Kanal mit 433.000 durchschnittlichen Views, während der erfolgreichste Clip aus "Der Promihof" beeindruckende 9,6 Millionen Views erzielte. Zudem verzeichnete "Kampf der Realitystars" ein starkes Wachstum mit einer Steigerung von 68 % gegenüber dem Vorjahr.Rechnet man alle digitalen Kanäle zusammen, also über den Streamingdienst RTL+ hinaus auch YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat und TikTok, wurden 4,94 Milliarden Videoviews erzielt.Neues aus dem Unternehmen RTLZWEIRTLZWEI zeigt das echte Leben und weiß um die Verantwortung, die damit verbunden ist. Im Februar 2026 jährt sich der Start der "Hartz und herzlich"-Dokumentationen zum zehnten Mal. Neben dieser im deutschen TV einzigartigen Langzeitbeobachtung leistet der Sender auch mit vielen weiteren Inhalten wertvolle Beiträge zu gesellschaftlichen Debatten. 2025 fanden Bundestagswahlen statt. Gleich zu Beginn zeigte RTLZWEI deshalb zwei ausführliche Dokumentationen zu den im Wahlkampf diskutierten Themen steigende Gewalt und Drogen: "Aggressives Deutschland" und "Bekifftes Deutschland - Zwischen Rausch und Realität". Parallel dazu wurde mit der Kampagne "Stimm Für Mehr" on air und in Social Media dazu ermutigt wählen zu gehen. Ende März folgte mit "Hass.Hetze.Hoffnung." eine viel beachtete zweiteilige Doku über anti-asiatischen Rassismus.Wie schon in früheren Jahren wurden wieder soziale Problemfelder in "Berlin - Tag & Nacht" integriert: Im März thematisierte die Daily Soap häusliche Gewalt, im August das anhaltend hohe Risiko einer HIV-Infektion - beides Mal mit begleitenden Informationen online und in Social Media. Im Juni wurde die 2021 erstmals durchgeführte Kampagne gegen digitale Gewalt "Hass hat Hausverbot" neu aufgelegt.RTLZWEI steht für Fernsehen, das sich etwas traut, aber immer empathisch ist. Diese Haltung wurde maßgeblich durch den langjährigen Geschäftsführer und CEO Andreas Bartl geprägt, der im Juni nach elf Jahren seinen Abschied verkündete. Sein Nachfolger Thorsten Braun kommt von RTL Deutschland, wo er zuletzt als Chief Marketing, Brand & Consumer Products Officer tätig war. Seit 12. November treibt er den Umbau von RTLZWEI zum Multiplattform-Anbieter weiter voran, unterstützt von Nicole Glatzmaier, die als CFO/COO Teil der Geschäftsführung bleibt.Eine zweite zentrale Neuaufstellung vollzog das Unternehmen bei der Werbezeitenvermarktung. RTLZWEI gründete gemeinsam mit Warner Bros. Discovery Deutschland "El Cartel Brothers". Der neue Vermarkter ging am 1. November an den Start und bietet exklusiv sämtliche TV-Werbeflächen und Teile des Digitalinventars der Partner an. Geschäftsführer sind Stephan Karrer (zuvor El Cartel) und Claudia Ziemer (zuvor Warner Bros. Discovery).Die heimischen Bewegtbildanbieter werden durch eine anhaltend schwache Konjunktur und internationale Wettbewerber herausgefordert. Mit neuer Geschäftsführung und "El Cartel Brothers" als starker neuer Kraft im Werbemarkt geht RTLZWEI hervorragend positioniert in die Zukunft.Quelle TV: AGF; AGF SCOPE 1.13; 23.10.2025; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen; wenn nicht anders angegeben, nur Erstausstrahlungen einer FolgeQuelle Videoviews: AGF: AGF CENSUS+ v1.4.7, Auswertungstyp: Streaming Videos, Zensusdaten aus technischer Messung, Angebote unter AGF-Messung, bis 17.12.2025Quelle Programmmarken: AGF; AGF SCOPE 1.14; 01.01.2025-09.12.2025; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; Streaming/On Demand; nutzungsbezogen, Z 3+Quelle Social Media: Facebook- und Instagram Insights, YouTube-, TikTok- und Snapchat Analytics (01.01.2025-17.12.2025)* Rang innerhalb des gesamten Jahres pro Programmmarke Z3+ (Zeitraum 6.1.-7.12.25), Nutzungsvolumen in Minuten.** Rang innerhalb der Reihung der jeweils besten KW pro Programmmarke Z3+ (Zeitraum 6.1.-7.12.25), Nutzungsvolumen in Minuten.Über RTLZWEI:Überraschend, unangepasst, optimistisch und ganz nah dran: Das ist RTLZWEI. 