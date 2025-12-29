DJ PTA-News: ADX Energy Ltd.: Voller Explorationskalender 2026 - Fortsetzung der Welchau-1 Tests im Februar - Weitere Probebohrungen im ersten Halbjahr

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

ADX Energy Ltd.: Voller Explorationskalender 2026

Fortsetzung der Welchau-1 Tests im Februar - Weitere Probebohrungen im ersten Halbjahr

ADX-Lizenzgebiete mit Bohrprogramm 2026

[ Fotos ]

Wien (pta000/29.12.2025/12:05 UTC+1)

Das Erdöl- und Gasaufsuchungsunternehmen ADX Energy bereitet sich auf ein arbeitsreiches Explorationsprogramm 2026 vor. Die Wiederaufnahme der Fördertests auf der Bohrung Welchau-1 in der Gemeinde Molln ist für die erste Woche im Februar geplant, die Genehmigungsverfahren für drei weitere Erdgasbohrungen in Oberösterreich sollen ebenso abgeschlossen werden, sodass kurzfristig mit weiteren Probebohrungen zu rechnen ist, so ADX Energy CEO Paul Fink am Dienstag in Wien.

Die Testarbeiten in Welchau-1 können Anfang Februar 2026 wieder aufgenommen werden, sobald die dafür nötige Bohranlage wieder mobilisiert ist, teilt ADX mit.

Bis dahin sollten auch die Genehmigungsverfahren der Umwelt- und Bergbaubehörde für die bereits angekündigten drei biogenen Probebohrungen HOCH-1, GOLD-1 und SCHOEN-1 abgeschlossen sein, nimmt ADX an, sodass zeitgleich mit den Tests in Welchau-1 die erste neue Bohrstelle (HOCH-1) gebaut werden kann. Dieses Explorationsfeld weist ein Ressourcenpotenzial von 8,0 Mrd. Kubikfuß sauberes Erdgas auf ("Mean Case").

ADX verfügt aktuell zu 100% über insgesamt sieben relativ seichte Gasprospekte (Shallow Gas) innerhalb der 2025 arrondierten Lizenzgebiete ADX-AT-I und ADX-AT-II in Oberösterreich. Die Vorkommen befinden sich in der Nähe von Gasinfrastruktur, sind relativ risikolos zu erschließen und zu kommerzialisieren. An zwei weiteren Erdgasvorkommen sind ADX und sein Partner MND wirtschaftlich jeweils zu 50 % beteiligt. ADX geht davon aus, dass die erwarteten Erdgasfunde in Clustern entwickelt werden, um die Anlagenauslastung und Erträge zu optimieren.

HOCH-1 ist die erste geplante Probebohrung im Neuen Jahr und befindet sich im "MND-Investitionsgebiet", in dem ADX-Partner MND 50% Anteile hält. Danach folgt die Bohrung GOLD-1, die noch zu 100 Prozent im Besitz von ADX steht und im Lizenzgebiet ADX-AT-II liegt. Bei Erfolg der ersten Schritte kann ein weiteres Bohrprogramm mit mehreren Bohrungen folgen, um die risikoarmen, aber gut erschließbaren "Flachgas"-Vorkommen Oberösterreichs zu erweitern. ADX hat die Vorkommen durch eine Kombination von modernster 3D-Seismikanalyse mit neuen KI-Tools identifiziert.

Über ADX Energy

Die börsennotierte ADX Energy Ltd exploriert und fördert Kohlenwasserstoffe in Österreich und entwickelt Speicherlösungen für grünen Wasserstoff. ADX hat das Know-how sowie Lizenzen für eine Erschließung und Förderung von Erdöl und Erdgas sowie die unterirdische Speicherung von Gas. Das Unternehmen betreibt Erdöl- und Erdgas-Lagerstätten im Großraum Zistersdorf (NÖ) und Waldneukirchen (OÖ). Mitarbeiter wie Zulieferfirmen und Service-Organisationen in den Produktionsstätten blicken auf viele Jahrzehnte erfolgreicher Berufserfahrung zurück. http://www.adx-energy.com

