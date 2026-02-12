Neuer Anlauf bei Welchau: ADX startet Reifling-Test

Anzeige / Werbung

ADX Energy hat die Wiederaufnahme der Testarbeiten bei der Bohrung Welchau-1 abgeschlossen und bereitet nun eine Säurebehandlung der Reifling-Formation vor. Das Unternehmen teilte mit, es wolle damit klären, ob im obersten der durchteuften Kalkstein-Reservoire bewegliche Kohlenwasserstoffe vorhanden seien. Im Fokus stehe insbesondere ein mögliches Leichtöl-Vorkommen, das rund 500 Meter westlich und strukturell höher vermutet werde.

Neustart nach gerichtlicher Entscheidung

Das Unternehmen erklärte, die Vorbereitungen für die Fortsetzung der Tests seien beendet. Die Arbeiten waren im Januar 2025 nach Einsprüchen von Umweltorganisationen gegen bestehende Genehmigungen ausgesetzt worden. Im September 2025 habe das zuständige Landesverwaltungsgericht entschieden, dass die Testaktivitäten wieder aufgenommen werden dürften. ADX gab an, einen wirtschaftlichen Anteil von 75 Prozent an der Entdeckung Welchau-1 zu halten.