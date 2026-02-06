DJ PTA-News: ADX Energy Ltd.: Fortsetzung der Bohr- und Testarbeiten - Fördertests in Molln - Erdgas-Bohrung nahe Frankenmarkt - Workover in Zistersdorf

ADX Energy Ltd.: Fortsetzung der Bohr- und Testarbeiten

Fördertests in Molln - Erdgas-Bohrung nahe Frankenmarkt - Workover in Zistersdorf

Gas- und Leichtöl-Lagerstätten

Wien (pta000/06.02.2026/12:25 UTC+1)

Das australisch-österreichische Explorations- und Produktionsunternehmen ADX Energy hat die im Frühjahr 2025 unterbrochenen Testarbeiten an der Bohrung Welchau-1 (Molln) in Oberösterreich wieder aufgenommen. Die notwendige Ausrüstung samt mobiler Sondenbehandlungsanlage wurde bereits angeliefert. Zeitgleich haben die Vorbereitungen für die Erdgasaufschlussbohrung HOCH-1 in der Gemeinde Frankenmarkt begonnen. Im Wiener Becken (Zistersdorf-Gaiselberg) hat ADX Sanierungsarbeiten zur Steigerung der Erdöl- und Erdgas-Förderrate eingeleitet.

Welchau-1 Tests laufen

Mit den finalen Testergebnissen der Welchau-1 Bohrung rechnet ADX im März. Executive Chairman Ian Tchacos ist jedenfalls zuversichtlich; die Ergebnisse der geotechnischen Arbeiten seien sehr vielversprechend, im unteren Reservoir ("Steinalm-Trias") wurde schon Kondensat nachgewiesen und Öl gefördert. Aus den technischen Arbeiten, die alle verfügbaren aktuellen und historischen Daten der Bohrungen Welchau-1 und Molln-1 sowie neue Kartierungen und Oberflächengeologie einbeziehen, wurden zwei Bewertungsziele - Leichtöl im oberen Bereich und Erdgas im unteren Bereich - identifiziert. Der Erdgasfund steht teilweise in Verbindung mit der historischen Gaskondensatentdeckung Molln-1 von 1989.

HOCH-1 Bohrung in Vorbereitung

Die Erdgas-Aufschlussbohrung HOCH-1, an der die tschechische Energiefirma MND 50 Prozent hält, ist die erste von drei seichten Erdgas-Prospekten, die in den Lizenzgebieten ADX-AT-I und ADX-AT-II genehmigt wurden. Der Bohrbeginn ist unmittelbar nach der Mobilisierung der Bohranlage für Ende März vorgesehen. Die weiteren Bohrungen GOLD-1 und SCHOEN-1 sollen im Laufe des Jahres 2026 folgen. ADX-Chairman Ian Tchacos zeigt sich zufrieden, dass sein Management- und Betriebsteam in Wien trotz zahlreicher parallel laufender Arbeitsprogramme im Zeitplan ist.

Workover-Arbeiten im Wiener Becken

Bei den bestehenden Förderanlagen im Wiener Becken hat ADX Energy inzwischen Sanierungsarbeiten an vier Produktionsbohrungen eingeleitet, um die Öl- und Gasproduktion wieder zu erhöhen. Hier werden insbesondere Untertageausrüstungen wieder hergestellt und modernisiert. In den Erdöl- und Erdgasfeldern rund um Zistersdorf und Gaiselberg sind ebenso Reinigungsarbeiten an den Bohrlöchern und an der Bohrlochsandkontrollanlage sowie ein Austausch von Pumpen geplant, ebenfalls um die Förderraten wieder zu steigern.

"Professionelle Betriebskapazitäten werden in der Öl- und Gasindustrie aufgrund jahrelanger Unterinvestitionen immer seltener", lobt Tchacos sein Team. "Die Fähigkeit, Anlagen in verschiedenen Jurisdiktionen effizient und zuverlässig zu betreiben, ist ein entscheidender Erfolgsfaktor, der ADX von vielen anderen Unternehmen abhebt."

Über ADX Energy

Die börsennotierte ADX Energy Ltd exploriert und fördert Kohlenwasserstoffe in Österreich und entwickelt Speicherlösungen für grünen Wasserstoff. ADX hat das Know-how sowie Lizenzen für eine Erschließung und Förderung von Erdöl und Erdgas sowie die unterirdische Speicherung von Gas. Das Unternehmen betreibt Erdöl- und Erdgas-Lagerstätten im Großraum Zistersdorf (NÖ) und Waldneukirchen (OÖ). Mitarbeiter wie Zulieferfirmen und Service-Organisationen in den Produktionsstätten blicken auf viele Jahrzehnte erfolgreicher Berufserfahrung zurück. http://www.adx-energy.com

Aussendung: ADX Energy Dr. Wilfried Seywald

