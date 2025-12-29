Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
AU0000111395 European Resources Ltd. 29.12.2025 AU0000448102 European Resources Ltd. 30.12.2025 Tausch 1:1
US0070021086 Adicet Bio Inc. 29.12.2025 US0070022076 Adicet Bio Inc. 30.12.2025 Tausch 16:1
US03835L5049 Aptevo Therapeutics Inc. 29.12.2025 US03835L7029 Aptevo Therapeutics Inc. 30.12.2025 Tausch 18:1
CA38077F1045 Gold Strategy Inc. 29.12.2025 CA38077F2035 Gold Strategy Inc. 30.12.2025 Tausch 25:1
US88583P1049 374Water Inc. 29.12.2025 US88583P2039 374Water Inc. 30.12.2025 Tausch 10:1
