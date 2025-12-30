Summary: 2025 markiert bei LION E-Mobility den Übergang von der Krisenphase zu einer belastbaren operativen Basis. NMC+-Batteriepacks, Immersion Cooling und Systemkompetenz prägen die strategische Neuausrichtung. Erste Aufträge bei BESS und eine umfangreiche Pipeline eröffnen mittelfristig neue Erlösdimensionen. Ergebnis, Cashflow und Eigenkapital zeigen eine klare Trendwende, bleiben aber beobachtungsbedürftig. LION ist kein Selbstläufer, aber wieder ein ernstzunehmender industrieller Akteur mit Perspektive. Ein Unternehmen nach der Zäsur: LION E-Mobility gehört zu jenen Unternehmen, die den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
