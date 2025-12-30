Datum der Anmeldung:
23.12.2025
Aktenzeichen:
B11-92/25
Unternehmen:
Shimano Holdings Germany GmbH, Krefeld; Erwerb eines wettbewerblich erheblichen Einflusses über die Paul Lange GmbH & Co. KG, Stuttgart
Produktmärkte:
Fahrradkomponenten, Fahrradzubehör
