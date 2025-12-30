Novo Nordisk halbiert Wegovy-Preise vor Patentablauf



Werbung







Mehr Details lesen Sie hier:



Novo Nordisk hat den Preis seines Adipositas-Medikaments Wegovy in China deutlich gesenkt, da das Unternehmen mit verstärktem Wettbewerb durch Generika rechnet. Laut einem Unternehmenssprecher soll dieser Schritt die finanzielle Belastung für Patienten verringern und deren Lebensqualität verbessern.



Lokalen Berichten zufolge wurden die Listenpreise für die beiden höchsten Dosierungen von Wegovy in Provinzen wie Yunnan und Sichuan um 50 % reduziert. Diese Preissenkungen sind bereits auf JD.com, einer führenden chinesischen E-Commerce-Plattform, sichtbar. Patienten können das Medikament dort nach einer Online-Konsultation mit einem Arzt bestellen.



Das Patent von Novo für Semaglutid - den Wirkstoff in Wegovy und Ozempic - läuft in China im März aus. Damit erhalten lokale Pharmaunternehmen die Möglichkeit, günstigere Generika auf den Markt zu bringen. Der Wettbewerb verschärft sich, insbesondere durch die jüngste Zulassung eines lokal entwickelten Abnehmpräparats von Innovent Biologics Inc., was die Konkurrenz zwischen Novo und Eli Lilly & Co. auf dem chinesischen Markt weiter anheizt.









Es ist soweit - Der große charttechnische Jahresausblick 2026 ist da!



Zum Jahresende blicken wir in die große Glaskugel - zum 20. Mal! Wir feiern Jubiläum - 20 Jahre "Technischer Jahresausblick" und "Daily Trading"! Schauen Sie sich jetzt die spannendsten Charts für 2026 an und bereiten Sie sich auf das kommende Börsenjahr vor. Unser Ziel ist es nicht, eine exakte Punktprognose zu geben, sondern anhand fundierter Technischer Methoden mögliche Szenarien sowie einen Fahrplan für 2026 aufzuzeigen. Ganz nach Louis Pasteur: "Glück bevorzugt den, der darauf vorbereitet ist.". Also worauf warten Sie? Sichern Sie sich jetzt den kostenlosen Jahresausblick 2026!









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC









