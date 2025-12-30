Die BYD-Aktie notiert aktuell bei 10 EUR und steht sinnbildlich für eine tiefgreifende Veränderung im globalen Automobilmarkt. Während westliche Hersteller mit Nachfrageproblemen kämpfen, baut der chinesische Konzern seine Position kontinuierlich aus. Neue Absatzrekorde, internationale Investitionen und ehrgeizige Modelloffensiven lenken den Blick der Anleger zunehmend auf die kommenden Jahre.Absatzdynamik - BYD auf dem Weg an die Spitze BYD ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de