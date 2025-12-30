De.mem überzeugt mit stabilem Cashflow und Rückenwind durch Akquisition

Anzeige / Werbung

Starke Zahlen untermauern Wachstumsstory

De.mem zeigt sich mit den jüngst veröffentlichten Quartalszahlen weiter auf Wachstumskurs. Im dritten Quartal 2025 verzeichnete das australische Unternehmen mit rund 7,81 Millionen AUD an Zahlungseingängen den zweithöchsten Wert der Firmengeschichte. Besonders bemerkenswert: Über 90 Prozent der Einnahmen stammen aus wiederkehrenden Erlösen. Das unterstreicht die Stabilität des Geschäftsmodells im Bereich Industrie- und Abwasseraufbereitung.

Auch auf Sicht der letzten zwölf Monate ist die Entwicklung positiv: Der operative Cashflow lag bei rund 1,2 Millionen AUD. Beeindruckend ist zudem die Kontinuität, mit der De.mem (ISIN: AU000000DEM4) wächst. Bereits im 26. Quartal in Folge lagen die Zahlungseingänge über dem Vorjahresquartal. Seit sechs Jahren klettert die durchschnittliche Wachstumsrate jährlich um etwa 24 Prozent - ein klarer Beleg für die verlässliche Geschäftsentwicklung.

Übernahme bringt neuen Schwung

Für zusätzliche Dynamik sorgt nun die Übernahme von Core Chemicals. Die Transaktion verändert den Ausblick auf De.mem spürbar. Core Chemicals erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 rund 4 Millionen AUD Umsatz und 730.000 AUD Gewinn vor Steuern. Für das kommende Jahr rechnet man dort mit einem Wachstum von 25 Prozent - noch ohne Synergieeffekte.

De.mem beziffert das Pro-forma-EBITDA der fusionierten Gruppe für die zwölf Monate bis zum 30. Juni 2025 auf rund 1,6 Millionen AUD. Für die kommenden Monate erwartet das Unternehmen eine weitere Steigerung - getragen von organischem Wachstum, Effizienzgewinnen und der anhaltend starken Nachfrage aus dem Goldsektor. Die Übernahme kommt zur rechten Zeit: Der Goldpreis liegt mit über 4.000 US-Dollar pro Unze nahe dem Rekordhoch. Das Management sieht in der Transaktion eine strategisch sinnvolle Ergänzung, die es ermöglicht, stärker von Investitionen der Goldindustrie in Wasseraufbereitungstechnologie zu profitieren.

Prognose zeigt weiter nach oben

Für De.mem-CEO Andreas Kröll ist klar: "Wir sind weiterhin auf Kurs, um 2025 ein Rekord-Gesamtjahresergebnis zu erzielen, unterstützt durch starke wiederkehrende Umsätze, anhaltendes Wachstum in allen australischen Standorten und steigende Nachfrage aus dem Goldsektor." Auch die Analysten der Investment-Boutique Veritas teilen diese Einschätzung. Sie haben ihre Prognosen angepasst - auch, weil das traditionell starke vierte Quartal noch bevorsteht. Zusätzlich wurden zwei neue Projektaufträge gewonnen, die zusammen rund 1 Million AUD Umsatz generieren sollen.

"Wir glauben, dass die verbesserte Finanzkraft des Unternehmens ihm die notwendigen Ressourcen und das nötige Selbstvertrauen verschaffen, um diese etwas größeren Projekte zu gewinnen, und dieser Trend wird sich weiter verbessern", so die Analysten weiter.

Schon jetzt übertreffen die Zahlungseingänge für die ersten neun Monate mit 23,5 Millionen AUD sowie das bereinigte EBITDA von 1,1 Millionen AUD die ursprünglichen Erwartungen deutlich. Die Prognose von Veritas für das Gesamtjahr musste "erfreulicherweise nach oben korrigiert" werden. Und das, obwohl die positiven Effekte aus der Core-Chemicals-Übernahme erst noch zum Tragen kommen.

