Der Versicherungsriese Allianz hat ein Rekordjahr hinter sich. Mit einem Plus von mehr über 30 Prozent gehört die Aktie zu den Top-Werten im DAX.

Jetzt steht der Kurs bei rund 390 Euro, und die psychologisch wichtige 400-Euro-Schwelle ist zum Greifen nah. Nur wenige Prozent fehlen noch. Doch genau hier wird es spannend: Der RSI-Indikator kratzt bereits an der 70er-Marke und signalisiert eine mögliche Überhitzung. Steht dem Titel nach der beeindruckenden Rally eine Korrektur bevor? Oder hat die Aufwärtsbewegung noch genug Kraft für weitere Kursgewinne? Die Weichen für die kommenden Monate sind jedenfalls gestellt. Starke Quartalszahlen, strategische Umbauten und eine attraktive Dividende sprechen für den Titel. Doch die Charttechnik mahnt auch zuletzt zur Vorsicht.

Starke Zahlen treiben den Kurs

Die Allianz hat in den ersten neun Monaten 2025 den höchsten operativen Gewinn ihrer Geschichte eingefahren. Mit 13,1 Milliarden Euro übertraf der Konzern alle Erwartungen. Für das Gesamtjahr peilt das Management mindestens 17 Milliarden Euro an. Das wäre das obere Ende der ursprünglich kommunizierten Spanne. Die Zahlen zeigen: Das Geschäft läuft rund. Besonders das Asset Management und die Schaden-Unfall-Sparte liefern starke Beiträge. Gleichzeitig treibt der Konzern einen tiefgreifenden Umbau voran. Künstliche Intelligenz soll Prozesse verschlanken und Kosten senken. In der Reiseversicherung fallen deshalb bis zu 1.800 Stellen weg. Kurzfristig belasten die Umbaukosten das Ergebnis. Langfristig aber steigt die Profitabilität. Auch strategisch richtet sich die Allianz neu aus. In den USA baut der Konzern seine Position im Vermögensmanagement aus. Die Beteiligung am US-Verwalter AlTi Global wurde deutlich erhöht. Gleichzeitig zieht sich die Allianz aus weniger profitablen Märkten zurück. In Indien wurde der Ausstieg aus Joint Ventures bestätigt. Die Botschaft ist klar: Effizienz vor Expansion.

Charttechnik

Die Allianz-Aktie hat seit Jahresbeginn eine tolle Rally hingelegt. Der Kurs kletterte quasi von Hoch zu Hoch mit gesunden Konsolidierungsphasen. Die 400-Euro-Marke ist damit in greifbarer Nähe. Nur noch gut zwei Prozent fehlen. Doch genau hier wird es technisch anspruchsvoll. Der RSI-Indikator steht bei rund 70 Punkten. Dieser Wert gilt als obere Grenze für eine neutrale Bewertung. Steigt der RSI darüber, spricht man von einem überkauften Markt. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit für eine Korrektur. Unterstützung findet die Aktie beim 50-Tage-Durchschnitt bei 366 Euro. Tiefer unten liegt der 200-Tage-Durchschnitt bei 356 Euro. Solange diese Marken halten, bleibt der Aufwärtstrend intakt. Fällt der Kurs jedoch unter 350 Euro, würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. Dann wären weitere Rücksetzer bis in den Bereich um 300 Euro oder auch knapp darunter möglich. Nach oben bleibt die 400-Euro-Marke der erste wichtige Widerstand. Wird dieser nachhaltig überwunden, könnte der Weg Richtung 450 Euro oder noch höher frei werden.

Was tun?

Die Allianz präsentiert sich fundamental stark aufgestellt. Die Rekordgewinne sprechen für sich. Mit einem geschätzten KGV von rund 12 ist die Bewertung im historischen Vergleich moderat. Hinzu kommt die attraktive Dividende. Für 2025 wird eine Ausschüttung von mindestens 15,40 Euro erwartet, manche Analysten rechnen sogar mit bis zu 16,80 Euro. Das entspricht einer Rendite von über 4 Prozent. Auch die strategischen Weichenstellungen überzeugen. Der Fokus auf Effizienz und der gezielte Ausbau im Asset Management sind richtige Schritte. Die Rentenreform in Deutschland stärkt zudem das Geschäft mit der Altersvorsorge. Langfristig profitiert die Allianz von dieser Entwicklung. Charttechnisch zeigt sich jedoch ein gemischtes Bild. Die Aktie hat eine starke Rally hinter sich. Der RSI deutet auf eine mögliche Überhitzung hin. Eine Konsolidierung oder sogar eine Korrektur wäre nicht überraschend. Anleger sollten daher nicht blind auf steigende Kurse setzen. Wichtig sind die kommenden Termine: Am 26. Februar 2026 legt die Allianz die endgültigen Jahreszahlen vor. Am 7. Mai folgt die Hauptversammlung mit der Abstimmung über die Dividende. Diese Termine werden zeigen, ob die Allianz die hohen Erwartungen erfüllen kann. Die 400-Euro-Marke bleibt spannend. Wird sie geknackt, könnte neuer Schwung entstehen. Wird sie abgewiesen, droht der Rücksetzer.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

